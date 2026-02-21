Neuveriteľný rekord na olympiáde: Športovec dosiahol nemožné. Všade, kam príde, vyhrá

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým postupne vyhral šesť medailí.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vylepšil svoj vlastný rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Jedenásty najcennejší kov získal v pretekoch na 50 km klasicky s hromadným štartom. Pre Kläba to bola už šiesta zlatá medaila na ZOH 2026, čím prekonal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde.

V sobotu triumfoval v kráľovskej disciplíne s náskokom 1,8 s pred svojím krajanom Martinom Nyengetom, bronz vybojoval ďalší Nór Emil Iversen (+15,9 s). Kläbo premenil na zlato všetkých svojich šesť štartov v Tesere a postaral sa o ďalší zápis do histórie. Osamostatnil sa od amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.

Najlepší vo všetkom

Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne, bol členom zlatej štafety a premožiteľa nenašiel ani v tímovom šprinte. V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 11-1-1.

Foto: SITA/AP

V historickej tabuľke všetkých olympionikov je s jedenástimi zlatými na druhej priečke, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.

Kläbo sa od začiatku maratónu držal v popredí. V treťom okruhu z pretekov odstúpil Fín Ivo Niskanen, ktorý získal zlato na ZOH 2018 v Pchjongjangu. Krátko nato ho nasledoval Nór Harald Östberg Amundsen. Na čele išla päťčlenná skupina, v ktorej boli Kläbo, Nyenget, Iversen, Francúz Victor Lovera i Rus Savelij Korosteljov štartujúci pod neutrálnou vlajkou.

Lovera s Korosteljovom postupne začali strácať a v polovici pretekov všetko nasvedčovalo tomu, že o medaily si to rozdajú Severania. V záverečnom stúpaní mal najviac síl Kläbo, odpútal sa od Nyengeta a vybojoval pre Nórsko rekordnú 18. zlatú medailu na ZOH 2026.

