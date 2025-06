Neúspešný kandidát na primátora, manažér v cestovnom ruchu a amatérsky hokejista: Toto je nový dočasný riaditeľ FPU

Rada Fondu na podporu umenia (FPU) vybrala dočasného riaditeľa fondu. Stal sa ním František Kornaj. Rada ho poverila vedením FPU do času úspešného výberového konania na tento post, najviac však na šesť mesiacov.

Kornaj v roku 2018 kandidoval na post primátora v meste Poprad. Sám o sebe uviedol, že je ekonóm a manažér v cestovnom ruchu. Okrem toho by mal pôsobiť aj v Levočskej amatérskej hokejovej Lige v klube HK Neandertálci.

„Do fondu prídem skôr ako personálny manažér, mám vyštudované ľudské zdroje. Budem hovoriť so zamestnancami a budem sa snažiť riešiť komunikáciu na oboch stranách, uvidíme, ako to pôjde. Treba upokojiť situáciu,“ povedal Kornaj portálu Aktuality.

Má mať prax aj v kultúre

Funkcie by sa mal ujať najneskôr 16. júna tohto roka. Predseda Rady FPU Matúš Oľha sa o Kornajovi vyjadril, že je to vysokoškolsky vzdelaný manažér, ktorý má aj prax v kultúre. Uviedol tiež, že Kornaj by mal v priebehu dneška a zajtrajška poskytnúť životopis.

Ako nový dočasný riaditeľ uviedol pre Aktuality, skúsenosti z kultúry má ako „organizátor medzinárodných plesov v cestovnom ruchu a tiež ako člen komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja“.

Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla, odvolala ho Rada FPU. Informovala o tom vtedy riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská.

Ako objasnila, Rada rozhodla o Špotákovom odvolaní v súlade so zákonom o FPU, dôvodom pre toto rozhodnutie boli podľa jej slov opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.