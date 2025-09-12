Netradičná žiadosť o ruku: Herec Adam Bardy prekvapil spôsobom, akým požiadal partnerku

Foto: Instagram (adambardy)

Frederika Lyžičiar
Adam Bardy verí, že lásku tvoria malé skutky, nie veľké gestá.

Rodina je pre neho všetkým a rolu otca berie naplno. Hoci jeho detstvo nebolo jednoduché, dnes si užíva pokojný rodinný život s manželkou a tromi synmi.

Ako porozprával pre magazín Evita, sympatický herec Adam Bardy je bývalý vojak a víťaz súťaže krásy, ktorý sa našiel v herectve aj v úlohe oddaného otca. S manželkou Bibiánou vychovávajú syna Alana a dvojičky Evana a Leona, ktoré sa narodili na Silvestra 2024. Za šťastím, ktoré dnes žije, však stála aj náročnejšia minulosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

Detstvo a chvíle, ktoré ho dojmú

Adam vyrastal bez otca, čo výrazne ovplyvnilo jeho pohľad na život. Najväčším vzorom mu bol človek, ktorý mu nahradil otcovskú rolu. „Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal asi štyri roky. Potom som do nejakých ôsmich rokov s maminou vyrastal u starých rodičov. Veľký kredit dávam môjmu starému otcovi, ktorý ma v tom čase vychovával. Dal mi veľmi veľa vecí,“ spomenul si herec dojato.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bibiána Bardy (@bibianabardy)


O sebe hovorí, že nie je typ, ktorého rozplače hocičo, no niektoré momenty sa mu navždy vryli do srdca. „Plakal som obidva razy, keď sa mi narodili deti. A potom tak občas, keď treba, na pľaci,“ priznal s úsmevom.

Netradičné zásnuby bez prstienka

Romantické gestá mu nikdy veľmi nešli a ani zásnuby neprebehli podľa bežných predstáv. „Je pravda, že ja nie som romantik na prvú. Pre mňa tie romantické veci, no… Napríklad požiadanie o ruku…“ začal herec, čím narážal na to, že u nich prebehlo celkom netradične. „Ona mi doteraz vyčíta, že som ju nepožiadal o ruku. Máme obaja obrúčku, ale nemá zásnubný prsteň. Moja manželka bola vtedy v ôsmom mesiaci, ak sa nemýlim a vtedy som už vedel, že sa niečo deje,“ zažartoval.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)


Rozhodnutie prišlo spontánne a bez nejakých veľkých gest. „Ale nebol som si úplne istý tým, že ona chce, aby sme boli svoji. Nevedel som, že jej tak záleží na tom, aby sme boli manželia. Ale potom raz večer, keď sme pozerali televíziu, tak som sa na ňu pozrel a pustili sme sa do vážnej debaty,“ spomína. „Tak sa jej pýtam, či by chcela. A ona mi hovorí, že chcela. Tak hovorím, ja som zo západu, ty z východu, stred je Štiavnica. Zavolaj na ten úrad a spýtaj sa, či v sobotu majú voľné,“ dodal s nadhľadom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

Láska prejavená skutkami

Romantiku nevníma tradične, no má vlastný spôsob, ako prejavovať lásku svojej manželke. „Môj pocit veľkej romantiky je, keď prídem o polnoci domov a poviem si, že idem dať byt do poriadku. Aby… Keď sa ráno zobudí, to bolo hotové,“ prezradil. Adam Bardy verí, že romantika nemusí stáť na veľkých gestách. Lásku prejavuje najmä drobnými každodennými činmi a starostlivosťou, vďaka ktorým doma vládne pohoda a blízkosť.    

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najsexi muž Slovenska? Herec Ján Koleník prezradil, ako si udržiava vnútorný pokoj a čo si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac