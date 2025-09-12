Netradičná žiadosť o ruku: Herec Adam Bardy prekvapil spôsobom, akým požiadal partnerku

Rodina je pre neho všetkým a rolu otca berie naplno. Hoci jeho detstvo nebolo jednoduché, dnes si užíva pokojný rodinný život s manželkou a tromi synmi.
Ako porozprával pre magazín Evita, sympatický herec Adam Bardy je bývalý vojak a víťaz súťaže krásy, ktorý sa našiel v herectve aj v úlohe oddaného otca. S manželkou Bibiánou vychovávajú syna Alana a dvojičky Evana a Leona, ktoré sa narodili na Silvestra 2024. Za šťastím, ktoré dnes žije, však stála aj náročnejšia minulosť.
Detstvo a chvíle, ktoré ho dojmú
Adam vyrastal bez otca, čo výrazne ovplyvnilo jeho pohľad na život. Najväčším vzorom mu bol človek, ktorý mu nahradil otcovskú rolu. „Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal asi štyri roky. Potom som do nejakých ôsmich rokov s maminou vyrastal u starých rodičov. Veľký kredit dávam môjmu starému otcovi, ktorý ma v tom čase vychovával. Dal mi veľmi veľa vecí,“ spomenul si herec dojato.
O sebe hovorí, že nie je typ, ktorého rozplače hocičo, no niektoré momenty sa mu navždy vryli do srdca. „Plakal som obidva razy, keď sa mi narodili deti. A potom tak občas, keď treba, na pľaci,“ priznal s úsmevom.
Netradičné zásnuby bez prstienka
Romantické gestá mu nikdy veľmi nešli a ani zásnuby neprebehli podľa bežných predstáv. „Je pravda, že ja nie som romantik na prvú. Pre mňa tie romantické veci, no… Napríklad požiadanie o ruku…“ začal herec, čím narážal na to, že u nich prebehlo celkom netradične. „Ona mi doteraz vyčíta, že som ju nepožiadal o ruku. Máme obaja obrúčku, ale nemá zásnubný prsteň. Moja manželka bola vtedy v ôsmom mesiaci, ak sa nemýlim a vtedy som už vedel, že sa niečo deje,“ zažartoval.
Rozhodnutie prišlo spontánne a bez nejakých veľkých gest. „Ale nebol som si úplne istý tým, že ona chce, aby sme boli svoji. Nevedel som, že jej tak záleží na tom, aby sme boli manželia. Ale potom raz večer, keď sme pozerali televíziu, tak som sa na ňu pozrel a pustili sme sa do vážnej debaty,“ spomína. „Tak sa jej pýtam, či by chcela. A ona mi hovorí, že chcela. Tak hovorím, ja som zo západu, ty z východu, stred je Štiavnica. Zavolaj na ten úrad a spýtaj sa, či v sobotu majú voľné,“ dodal s nadhľadom.
Láska prejavená skutkami
Romantiku nevníma tradične, no má vlastný spôsob, ako prejavovať lásku svojej manželke. „Môj pocit veľkej romantiky je, keď prídem o polnoci domov a poviem si, že idem dať byt do poriadku. Aby… Keď sa ráno zobudí, to bolo hotové,“ prezradil. Adam Bardy verí, že romantika nemusí stáť na veľkých gestách. Lásku prejavuje najmä drobnými každodennými činmi a starostlivosťou, vďaka ktorým doma vládne pohoda a blízkosť.
