Najsexi muž Slovenska? Herec Ján Koleník prezradil, ako si udržiava vnútorný pokoj a čo si rád dopraje

Patrí k najobsadzovanejším slovenským hercom a aj po rokoch dokazuje, že jeho obľúbenosť neklesá. Kedysi ho považovali za symbol mužskej príťažlivosti, no dnes to berie s humorom a pokojom. Viac ako minulosť ho teraz zaujíma herectvo a chvíle, ktoré má len pre seba a na oddych.
Ako povedal herec Ján Koleník pre magazín Diva, aj dnes zostáva pevnou súčasťou slovenského divadelného i filmového sveta. Popri pracovnom nasadení si nachádza čas na šport, prírodu a blízkych. O svojom súkromí hovorí len zriedka, no jeho životný štýl odhaľuje lásku k pohybu, dobrej kuchyni i chvíľam ticha na vidieku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
S úsmevom do minulosti
Koleník sa na obdobie, keď bol považovaný za sexsymbol, pozerá s úsmevom. „Ale už dozrievam natoľko, že sa nad tým pousmejem a v sedemdesiatke si možno poviem, že ako dobre, že som bol niekedy sexi, keď už teraz starší, prešedivený pán, ktorý má toho už veľa za sebou,“ priznáva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Aj keď si udržiava výbornú kondíciu, k dokonalej forme má podľa vlastných slov ešte ďaleko. „Cvičím, chodím do kina, do prírody, do lesa, opekať, stanovať, kempovať, stretávam sa s kamarátmi. Mám rád dobré reštaurácie a chutné jedlo. K dokonalej forme mám ešte ďaleko. Bežne chodím do fitka, ale chcel by som bicyklovať, behať a najmä plávať,“ hovorí.
Nahlásiť chybu v článku