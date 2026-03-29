Nočný klub zachvátili plamene: Vo vnútri bolo 750 ľudí, zasahovalo 80 hasičov a záchranárov

Petra Sušaninová
TASR
Požiar sa rozšíril mimoriadne rýchlo.

Nočný klub v meste Kehl na juhozápade Nemecka v noci na nedeľu zachvátil rozsiahly požiar. Vo vnútri sa v tom čase nachádzalo približne 750 ľudí. Evakuovali sa v priebehu niekoľkých minút ešte pred príchodom hasičov. Nikto neutrpel zranenia, trom osobám však bola na mieste poskytnutá lekárska pomoc pre šok, informovala s odvolaním sa na políciu agentúra AP.

Požiar podľa polície vypukol približne o 03.45 SELČ v známom klube Kiss Club a mimoriadne rýchlo sa rozšíril po celej budove. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili obrovské plamene na streche klubu v priemyselnej časti Kehlu. Na mieste incidentu zasahovalo podľa agentúry DPA najmenej 80 hasičov, policajtov a záchranárov. Príčinu požiaru vyšetrujú.

Mesto v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko leží cez rieku Rýn oproti francúzskemu Štrasburgu. Zasiahnutý klub, ktorý sa špecializuje na hip-hopovú hudbu, pravidelne priťahuje návštevníkov z druhej strany hranice.

Ihneď prebehla evakuácia

Šéf hasičov v Kehli David Oster podľa nemeckých médií pochválil prevádzkovateľa diskotéky za koordinovanú evakuáciu prítomných ľudí bezpečnostnou službou do troch okolitých ulíc. Aj hostia podľa miestnych médií ocenili personál, že situáciu zvládol naozaj dobre a evakuácia prebehla veľmi rýchlo.

„Zrazu sme počuli: Horí! Oznámili to niekoľkokrát v nemčine, vo francúzštine a v angličtine,“ citovali francúzske noviny DNA jedného z návštevníkov klubu, ktorý pojme celkovo až 1 500 ľudí a má 400 miest na sedenie.

Agentúra AFP vo svojej správe prirovnáva evakuáciu v Kehli k požiaru, ktorý počas novoročných osláv zachvátil bar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Pri nešťastí zahynulo 41 ľudí a 115 ďalších utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar vznikol, keď ľudia v bare zdvihli fľaše šampanského s pripevnenou zábavnou pyrotechnikou príliš blízko k stropu a vznietila sa zvuková izolačná pena. Niektoré médiá s odvolaním sa na zábery na internete informovali, že napriek plameňom niektorí mladí ľudia pokračovali v zábave a namiesto úniku si situáciu natáčali na telefóny.

Odporúčané články
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko

