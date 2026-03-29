Nočný klub zachvátili plamene: Vo vnútri bolo 750 ľudí, zasahovalo 80 hasičov a záchranárov

Nočný klub v meste Kehl na juhozápade Nemecka v noci na nedeľu zachvátil rozsiahly požiar. Vo vnútri sa v tom čase nachádzalo približne 750 ľudí. Evakuovali sa v priebehu niekoľkých minút ešte pred príchodom hasičov. Nikto neutrpel zranenia, trom osobám však bola na mieste poskytnutá lekárska pomoc pre šok, informovala s odvolaním sa na políciu agentúra AP.
Požiar podľa polície vypukol približne o 03.45 SELČ v známom klube Kiss Club a mimoriadne rýchlo sa rozšíril po celej budove. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili obrovské plamene na streche klubu v priemyselnej časti Kehlu. Na mieste incidentu zasahovalo podľa agentúry DPA najmenej 80 hasičov, policajtov a záchranárov. Príčinu požiaru vyšetrujú.
Mesto v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko leží cez rieku Rýn oproti francúzskemu Štrasburgu. Zasiahnutý klub, ktorý sa špecializuje na hip-hopovú hudbu, pravidelne priťahuje návštevníkov z druhej strany hranice.
Ihneď prebehla evakuácia
Šéf hasičov v Kehli David Oster podľa nemeckých médií pochválil prevádzkovateľa diskotéky za koordinovanú evakuáciu prítomných ľudí bezpečnostnou službou do troch okolitých ulíc. Aj hostia podľa miestnych médií ocenili personál, že situáciu zvládol naozaj dobre a evakuácia prebehla veľmi rýchlo.
„Zrazu sme počuli: Horí! Oznámili to niekoľkokrát v nemčine, vo francúzštine a v angličtine,“ citovali francúzske noviny DNA jedného z návštevníkov klubu, ktorý pojme celkovo až 1 500 ľudí a má 400 miest na sedenie.
Agentúra AFP vo svojej správe prirovnáva evakuáciu v Kehli k požiaru, ktorý počas novoročných osláv zachvátil bar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Pri nešťastí zahynulo 41 ľudí a 115 ďalších utrpelo zranenia. Podľa vyšetrovateľov požiar vznikol, keď ľudia v bare zdvihli fľaše šampanského s pripevnenou zábavnou pyrotechnikou príliš blízko k stropu a vznietila sa zvuková izolačná pena. Niektoré médiá s odvolaním sa na zábery na internete informovali, že napriek plameňom niektorí mladí ľudia pokračovali v zábave a namiesto úniku si situáciu natáčali na telefóny.
