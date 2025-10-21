Netají sa tým, že sa necháva vylepšiť. Jozef Vajda podstúpil estetický zákrok a dokázal, že vek nie je prekážkou

Starnutie nemusí znamenať rezignáciu na vzhľad. Jozef Vajda, jeden z najcharizmatickejších slovenských hercov, je dôkazom, že aj muži môžu pristupovať k estetickej starostlivosti s eleganciou a rozvahou.
Sympatický sedemdesiatnik sa rozhodol pre ďalšie vylepšenie, ktoré mu pomôže zachovať svieži a zdravý vzhľad. Na svojom instagramovom profile dermatologicko-laserová klinika, ktorú Vajda dlhodobo navštevuje, zverejnila informácie o najnovšom ošetrení. Ide o známe pracovisko, ktoré vyhľadávajú aj ďalšie slovenské osobnosti – medzi nimi napríklad Adela Vinczeová, Bruno Ciberej či Iveta Malachovská. Zákrok bol neinvazívny, rýchly a bezbolestný, pričom jeho výsledky sa majú naplno prejaviť v priebehu niekoľkých týždňov. Cieľom bolo podporiť prirodzenú regeneráciu pokožky a dodať jej mladistvejší vzhľad.
Starostlivosť o seba ako prirodzená súčasť života
Jozef Vajda dlhodobo patrí medzi tých, ktorí sa netaja svojím záujmom o estetickú medicínu. Ako sám hovorí, starostlivosť o telo považuje za prirodzenú súčasť života a odmieta predstavu, že by sa mal muž za takýto prístup hanbiť.
„Pre mňa je dôležité, aby človek po zákroku vyzeral oddýchnuto a zdravo, nie inak. Estetická medicína má podčiarknuť to, čo je na človeku pekné, nie ho zmeniť. A práve to pani doktorka Tomeková dokáže – zachovať prirodzenosť a dodať iskru,“ vysvetlil herec svoj postoj.
