Netají sa láskou k peniazom. Jasmina Alagič prehovorila o rozvode a majetku s Rytmusom, jej reakcia vás dostane

Ak hľadáte recept na šťastie, nájdete ho práve u moderátorky. Netají sa tým, aký má úžasný život, ktorý si užíva plnými dúškami a fanúšičky majú pocit, akoby v tom boli s ňou. Často ich oslovuje vo videách na sociálnej sieti a nazýva ich kamarátkami. Radosť jej však nerobí len rodina, zdravie a práca.
Úprimná Jasmina Alagič sa netají tým, že peniaze jednoducho miluje, ako priznala v rozhovore pre podcast Real Talk.
Rada zarába, no nemíňa peniaze na kabelky
„Moja láska k peniazom sa vytvorila asi, ako som si všímala svet. Videla som, že tie peniaze nám robili chvíle ešte krajšími. Či sme za ne mohli ísť do reštaurácie, či mi za ne tatko niečo kúpil alebo niečo sestre či mamine, či sme sedeli v čakárni plnej ľudí a zrazu sme boli na rade… Veľmi skoro som pochopila, že tie peniaze ti život uľahčujú. Ľahší život rovná sa podľa mňa veselší život. To sa mi potvrdilo,“ objasnila Jasmina.
Moderátorka sa taktiež vyjadrila, že peniaze veľmi rada zarába. Nepovažuje sa však za márnotratnú, vraj si ešte nikdy sama nekúpila žiadnu drahú kabelku. Zvykne skôr investovať peniaze do nehnuteľností. „Viem, že generujú ďalšie peniaze,“ ozrejmila Jasmina, ktorá rada míňa peniaze na svoju rodinu a okolie. „To ma robí šťastnou. Nie som tá „shopoholička“, ktorá chodí po obchodoch,“ prezradila a zároveň dodala, že sa nikdy sama nevybrala do Prahy na vychýrenú Parížsku ulicu plnú značkových a luxusných obchodov, či do Viedne.
