Nepríjemné chvíle na urgente v Nových Zámkoch: Počas jednej služby útočilo na zdravotníkov niekoľko pacientov

Zdravotníci to nemajú vo svojej práci jednoduché. Okrem komplikovaných stavov neraz musia riešiť aj správanie pacientov. Z urgentu v Nových Zámkoch prichádzajú hrozivé správy.
Jeden útok za druhým
Ako informuje portál TV Noviny, na miestom pracovisku to zašlo až tak ďaleko, že zamestnanci museli volať bezpečnostnú službu až päťkrát v priebehu jednej zmeny. Spomína napríklad pacienta, ktorý fyzicky napadol záchranára alebo incident, pri ktorom niekto do doktora strčil vozík.
Podľa výpovedí ľudí z miesta v daných prípadoch zohrali rolu aj drogy. Pracovník SBS opísal, že s takýmto pacientom sa nedá nič robiť, dokonca hryzie a škriabe. V iných pacientoch zas vzbudzuje hnev aj to, že musia čakať.
Urgent nie je príjemné prostredie a nikto z nás sa na ňom ocitnúť nechce. No treba veriť v to, že zdravotníci robia, čo je v ich silách a prácu im ešte viac nestrpčovať. Nezabúdajme, že agresivita jednoducho do spoločnosti nepatrí. Preto pristupujme ku každému človeku s úctou. Predovšetkým, ak nám môže niekedy zachrániť život.
