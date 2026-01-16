Nepríjemné chvíle na urgente v Nových Zámkoch: Počas jednej služby útočilo na zdravotníkov niekoľko pacientov

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
Niektorí pacienti sa nesprávajú najvzornejšie.

Zdravotníci to nemajú vo svojej práci jednoduché. Okrem komplikovaných stavov neraz musia riešiť aj správanie pacientov. Z urgentu v Nových Zámkoch prichádzajú hrozivé správy. 

Jeden útok za druhým

Ako informuje portál TV Noviny, na miestom pracovisku to zašlo až tak ďaleko, že zamestnanci museli volať bezpečnostnú službu až päťkrát v priebehu jednej zmeny. Spomína napríklad pacienta, ktorý fyzicky napadol záchranára alebo incident, pri ktorom niekto do doktora strčil vozík.

Podľa výpovedí ľudí z miesta v daných prípadoch zohrali rolu aj drogy. Pracovník SBS opísal, že s takýmto pacientom sa nedá nič robiť, dokonca hryzie a škriabe. V iných pacientoch zas vzbudzuje hnev aj to, že musia čakať.

Urgent nie je príjemné prostredie a nikto z nás sa na ňom ocitnúť nechce. No treba veriť v to, že zdravotníci robia, čo je v ich silách a prácu im ešte viac nestrpčovať. Nezabúdajme, že agresivita jednoducho do spoločnosti nepatrí. Preto pristupujme ku každému človeku s úctou. Predovšetkým, ak nám môže niekedy zachrániť život.

