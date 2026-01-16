Fico: Len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku

Predseda vlády Robert Fico vo vyjadrení z Washingtonu uviedol, že jeho pracovná cesta do USA je v plnom súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou. Slovensko podľa neho potrebuje nové zdroje na výrobu elektrickej energie, pretože náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky.
„Po dobrých skúsenostiach s ruskou stranou diverzifikujeme a máme záujem o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkými partnermi. Aj preto mienime dnes podpísať rámcovú dohodu medzi vládami USA a Slovenska. Až po podpise tejto zmluvy sa môžeme začať rozprávať o konkrétnej spolupráci Slovenska s americkými a ďalšími firmami pri výstavbe nového jadrového bloku,“ povedal predseda vlády na začiatku svojej pracovnej cesty v USA.
Zároveň dodal, že by nechcel pôsobiť ako nemeckí politici, ktorí v mene „ideologického zeleného šialenstva“ najskôr zatvorili všetky jadrové zdroje, aby dnes spolkový kancelár Friedrich Merz hovoril o obrovskej chybe.
Ďalej uviedol, že len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku. „Máme EIA, máme povolenie o umiestnení stavby, len získanie týchto povolení by trvalo desiatku rokov. Aj najväčší opoziční zurvalci vedia, že atómová elektráreň je pri súčasnom európskom nastavení cien elektrickej energie doslova mašina na peniaze a bez problémov zarobí na náklady jej výstavby. Preto nech psi štekajú, karavána ide ďalej,“ dodal Fico vo svojom vyjadrení z pracovnej cesty v USA.
Stretnutie s Donaldom Trumpom víta
„Ak má byť súčasťou mojej návštevy v USA aj stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, môžem to len veľmi privítať. Už som si zvykol, že po dôležitých stretnutiach s ruským či čínskym prezidentom som bol označovaný za ruského a čínskeho agenta, neprekvapuje ma preto, že dnes sa z opozičných úst a médií objavujú obvinenia, že som americký agent, čo je pomerne pitoreskné, pretože sme spolu s USA v NATO,“ odkázal Robert Fico s tým, že je zhrozený z rétoriky „protislovenskej opozície“ a médií.
Nahlásiť chybu v článku