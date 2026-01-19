Helena Vondráčková o recepte na mladosť: Prezradila trik, ktorý robí v posteli, no priznala aj veľký strach

Foto: Instagram (helenavondrackovacz)

Frederika Lyžičiar
Na svoj vek vyzerá stále veľmi úchvatne.

Česká popová legenda Helena Vondráčková dokazuje, že vek je naozaj len číslo. Hoci v júni oslávi 79 rokov, jej energia, vitalita a pracovné nasadenie by jej mohol závidieť nejeden mladší umelec.

Speváčka Helena Vondráčková aj v zrelom veku srší energiou a optimizmom. Pohyb je pre ňu úplne prirodzenou súčasťou každodenného života a zároveň jedným z hlavných dôvodov, prečo si dlhodobo udržiava výbornú fyzickú aj psychickú kondíciu, ako prezradila denníku Plus jeden deň.

Aktívny životný štýl, disciplína a chuť neustále sa hýbať jej podľa vlastných slov pomáhajú pôsobiť sviežo a vitálne, vďaka čomu sa aj dnes naplno venuje práci a novým výzvam. Jednou z nich bude aj výnimočná udalosť v roku 2027, keď Helena Vondráčková oslávi neuveriteľných 80 rokov. Svoje životné jubileum chce pripomenúť veľkolepým koncertom, ktorý bude zároveň jej jediným vystúpením v danom roku a symbolickým vyvrcholením jej obdivuhodnej kariéry.

Pohyb ako prirodzená súčasť každého dňa

Pohyb bol pre Helena Vondráčková vždy prirodzenou súčasťou života a ani dnes na tom nemá v úmysle nič meniť. Sama o sebe hovorí ako o človeku, ktorý potrebuje byť neustále v pohybe a fyzickú aktivitu vníma ako každodennú samozrejmosť.

„O mne je známe, že nie som lenivá. Mám poschodový dom, takže schody hore, dolu – a toto mám niekoľkokrát denne. Mám rada pohyb. Plávam, bicyklujem, jazdím na kanoe, rada pádlujem, lyžujem. V podstate som vyskúšala všetky športy. Ako dievča som dokonca krasokorčuľovala,“ vyjadrila sa.


Speváčka však zároveň priznáva, že s pribúdajúcimi rokmi sa na niektoré športové aktivity pozerá opatrnejšie než kedysi. Napriek skutočnosti, že o ne má stále záujem, čoraz viac zvažuje možné následky a riziká, ktoré by mohli ohroziť jej zdravie aj pracovné plány.

„Teraz ma to lákalo tiež, pretože u nás zamrzol rybník, tak som si hovorila, že by som sa išla korčuľovať. Lenže mám pred sebou toľko práce, že už tá obava z toho, že by som si napríklad zlomila krčok stehennej kosti, už nie je veľmi lákavá. Predsa len to je v mojom veku už trochu riziko,” priznáva Helena.

Ranný rituál, ktorý odporúča každému

