Neodradil ich ani lejak: Pred parlamentom sa zhromažďujú ľudia, protestujú proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov

Strana Demokrati spolu s podporou Progresívneho Slovenska organizuje protest pred Národnou radou SR, ktorý už v tejto chvíli prebieha. Udalosť avizovali na svojich sociálnych sieťach, kde pozývali verejnosť, aby sa prišla postaviť proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov.
Zhromaždenie sa začalo o sedemnástej hodine a to aj napriek tomu, že v Bratislave dnes prevláda takmer celodenný dážď, vietor a veľmi nepriaznivé podmienky, ktoré výrazne ovplyvňujú atmosféru. Napriek tomu na miesto prichádzajú ľudia, ktorí chcú vyjadriť nesúhlas s rozhodnutím vlády Roberta Fica.
Kritika vlády a obvinenia z politickej pomsty
Podľa Demokratov nejde o technickú zmenu, ale o čistú politickú pomstu a ďalší krok v oslabovaní nezávislých kontrolných inštitúcií. „Urobili už kadečo, ale odpustite, takto na hulváta, to je už veľa. Stačilo Šutaja Eštoka, stačilo ministra pomsty,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga.
Zároveň pripomína, že vláda podľa neho zneužíva skrátené legislatívne konanie aj v prípadoch, keď na to nie sú splnené zákonné podmienky. „Už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý neraz mlčí, keď treba hovoriť, povedal, že tu nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Napriek tomu vláda cez víkend vypína úrad, ktorý pomáha v boji s korupciou. To je za čiarou,“ dodal.
Demokrati hovoria o ohrození právneho štátu
Predseda Demokratov Jaroslav Naď upozorňuje na širší vzorec krokov vlády. „Keď Národná kriminálna agentúra odhaľovala zlodejiny Ficových vlád, rozložili NAKA. Keď kauzy dozoroval Úrad špeciálnej prokuratúry, zrušili špeciálnu prokuratúru. Teraz rušia úrad, ktorý chráni ľudí, čo nahlásili korupciu,“ uviedol.
Podľa Demokratov ide o jasný signál pre všetkých oznamovateľov, že štát ich nechráni. „Ak im to prejde dnes, zajtra môžu rovnakým spôsobom zrušiť Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad či Najvyšší kontrolný úrad,“ doplnil Šeliga.
Protest pokračuje napriek lejaku, na sociálnych sieťach pribúdajú reakcie
Protest pred parlamentom pokračuje a Demokrati vyzývajú občanov, aby sa k nemu pridali, aj keď v Bratislave stále leje a ulice sú plné vody. Organizátori priebežne zverejňujú fotografie a videá z miesta na svojich sociálnych sieťach a zdôrazňujú, že ide o protest na obranu právneho štátu.
K akcii sa pripojilo aj Progresívne Slovensko, pričom organizátori očakávajú účasť aj ďalších opozičných strán. „Teraz sa rozhodli vypnúť úrad, ktorý pomáha bojovať proti korupcii. Lepší obraz o ich skutočných prioritách nám ani nemohli naservírovať,” uzavrel Naď.
