Nenávisť nezmizla, preniesla sa do politiky: Vláda zlyhala v ochrane kvír ľudí, novela ústavy je útokom na ich práva

Nina Malovcová
LGBTI+
Ľudskoprávna koalícia bije na poplach.

Situácia kvír ľudí sa na Slovensku tri roky po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha naďalej zhoršuje. Uviedla to Ľudskoprávna koalícia, ktorá si pripomína ich pamiatku. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR deklarovalo, že štát poskytuje ochranu všetkým občanom bez rozdielu vierovyznania, pohlavia, rodu či sexuálnej orientácie.

Ľudskoprávna koalícia v spoločnom stanovisku upozorňuje, že nenávisť, ktorá viedla k vraždám pred bratislavskou Teplárňou, neskončila, naopak sa prenáša do politických prejavov, legislatívy a verejného diskurzu. „Od teroristického útoku pred Teplárňou neprebehla v časti spoločnosti žiadna reflexia. Mnohí ľudia, ktorí majú moc a sedia vo vláde či parlamente, nenávisť voči LGBTI+ ľuďom ďalej šírili a šíria,“ povedal riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel.

Kritika vlády a parlamentu za zlyhanie v ochrane práv

Organizácie tvrdia, že vláda a parlament zlyhávajú v základnej úlohe, a to chrániť ľudí bez ohľadu na identitu, orientáciu či vieru. Za negatívny krok označili nedávnu zmenu Ústavy SR, ktorú opisujú ako „frontálny útok na ľudské práva všetkých ľudí, osobitne na kvír ľudí“.

Aktivisti zároveň vyzývajú vládu, aby prijala konkrétne opatrenia, od právneho uznania párov rovnakého pohlavia cez ochranu rodičovských práv kvír ľudí až po rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť pre transrodové osoby. Rezort spravodlivosti v tejto súvislosti pre TASR reagoval, že ústava zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia, rodu či sexuálnej orientácie.

Rezort zdôrazňuje štandardný legislatívny proces

Štát taktiež poskytuje ochranu všetkým občanom bez rozdielu vierovyznania, pohlavia, rodu či sexuálnej orientácie. „V novele ústavy pri ukotvení dvoch pohlaví tak nejde o žiadnu právnu novinku, ale len o potvrdenie súčasného stavu. Zároveň sa na právach transrodových osôb a na ich postavení nič nemení,“ uviedlo ministerstvo.

Pripomenulo, že návrh novely ústavy prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou zapojenia sa a vyjadrenia všetkých relevantných subjektov. Návrh sa podľa MS menil s cieľom získania väčšieho konsenzu v parlamente.

„Skutočnosť, že ho podporuje aj časť opozície svedčí práve o tom, že obsah novely ústavy predstavuje širší politický konsenzus naprieč politickým spektrom,“ skonštatovalo. Novela má podľa ministerstva aj všeobecnú podporu obyvateľstva, ktoré vyznáva tradičné hodnoty. Občianska spoločnosť bola taktiež informovaná a mala dostatočný priestor na vyjadrenie prípadných pripomienok. K návrhu prebehli konzultácie a vecné, odborné diskusie, uviedol rezort.

