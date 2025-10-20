Nemecko plánuje nakúpiť 15 stíhačiek F-35: Bude to stáť 2,5 miliardy eur, takto poslúžia v prípade veľkého konfliktu

Foto: MSgt John Nimmo Sr., Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Nemecko plánuje nakúpiť stíhačky.

Nemecký minister obrany Boris Pistorius plánuje pre svoju krajinu objednať ďalších 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti Lockheed Martin. Agentúru Reuters o tom v pondelok informoval zdroj z prostredia nemeckého parlamentu a rovnakú správu predtým priniesol aj týždenník Der Spiegel, píše TASR.

Nákup by mal podľa dôverných dokumentov pre rozpočtový výbor parlamentu dosiahnuť hodnotu 2,5 miliardy eur, uvádza zdroj Reuters. Nemecko si už objednalo 35 stíhačiek rovnakého druhu s cieľom nahradiť svoju letku zastaraných lietadiel Tornado. Do služby bola uvedená pred viac ako 40 rokmi a čoskoro by mala byť vyradená z prevádzky.

Stíhačky F-35 by mali nahradiť lietadlá typu Tornado aj v úlohe nosiča amerických jadrových bômb uskladnených v Nemecku v prípade rozsiahleho konfliktu.

Foto: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen, Public domain, via Wikimedia Commons

Nemecko predtým zámer poprelo

V júli tohto roku Nemecko poprelo zámer nakúpiť ďalších 15 stíhačiek F-35 z dôvodu nedostatku financií v rozpočte. Rozpočet na obranu sa však odvtedy výrazne navýšil, čo vytvorilo viac priestoru na nákup zbraní a iných zbraňových systémov. Agentúra Reuters vtedy informovala, že myšlienka nákupu ďalších 15 stíhačiek F-35 bola súčasťou diskusií.

Akékoľvek rozhodnutie objednať ďalšie americké stíhacie lietadlá F-35 môže vyvolať napätie medzi Nemeckom a Francúzskom v otázke spoločnej produkcie stíhačiek Future Combat Air System (FCAS). Na ich vývoji spolupracujú francúzske firmy Dassault Aviation, Airbus a španielska Indra Sistemas.

