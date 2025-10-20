Je to čierne na bielom: Ministri EÚ sa dohodli na ukončení dovozu ruského plynu od tohto dátumu

Ministri energetiky EÚ sa v pondelok dohodli na rokovacej pozícii k návrhu nariadenia Európskej komisie o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada EÚ pre energetiku spresnila, že toto nariadenie predstavuje ústredný prvok plánu REPowerEU zameraného na ukončenie závislosti od ruskej energie po tom, čo Rusko využívalo dodávky plynu ako zbraň a opakovane prerušovalo dodávky plynu do EÚ, čo malo dosahy na európsky trh s energiou.
Podľa dánskeho predsedníctva Rady EÚ kompromis nepodporili len dva štáty. V minulosti mali voči návrhu výhrady najmä Slovensko a Maďarsko.
Dovoz je od januára 2026 zakázaný
Nariadenie zavádza právne záväzný, postupný zákaz dovozu plynu z plynovodov aj skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska s úplným zákazom od 1. januára 2028. Dohoda členských krajín termín zachováva.
Dánsky minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ uviedol, že hoci sa v posledných rokoch tvrdo presadzovalo odstránenie ruského plynu a ropy z Európy, „ešte tam nie sme“, a je preto kľúčové, že si dánske predsedníctvo zaistilo drvivú podporu európskych ministrov energetiky pre legislatívu, ktorá zakáže vstup ruského plynu do EÚ.
Zmeny, ktoré presadili ministri, sa týkajú prechodného obdobia pre existujúce zmluvy o dodávkach. Dovoz ruského plynu bude od 1. januára 2026 zakázaný. Pre existujúce zmluvy sa zachová prechodné obdobie. Krátkodobé zmluvy spred 17. júna 2025 môžu pokračovať do 17. júna 2026, dlhodobé zmluvy môžu platiť do 1. januára 2028.
Zmeny existujúcich zmlúv budú povolené len na úzko vymedzené prevádzkové účely. Nemôžu viesť k zvýšeniu objemov dodávok, s výnimkou špecifických flexibilných opatrení pre vnútrozemské štáty EÚ postihnuté nedávnymi zmenami v dodávateľských trasách.
Ministri navrhli zjednodušiť colné povinnosti. Chcú jednoduchšie požiadavky na dokumentáciu a postupy pre dovoz plynu neruského pôvodu. Povoľujúcim orgánom postačí poskytnúť iba informácie pred vstupom plynu na colné územie EÚ. Pri dovoze plynu z Ruska počas prechodného obdobia sa vyžaduje viac informácií.
Predložiť musia plány
Rada EÚ požaduje, aby obe kategórie dovozu plynu podliehali režimu predchádzajúceho povoľovania. V prípade ruského plynu a dovozu musia byť informácie požadované na povolenie predložené najmenej mesiac pred vstupom, pri neruskom plyne postačí päť dní pred vstupom. Pri zmiešaných nákladoch LNG musí dokumentácia preukázať podiely ruského a neruského plynu v zmesi, pričom do EÚ je povolený vstup iba neruského množstva. Na zníženie administratívy sa členské štáty dohodli, že postup predchádzajúceho povoľovania sa nebude vzťahovať na dovoz z krajín, ktoré spĺňajú zoznam kritérií uvedených v nariadení. Eurokomisia po nadobudnutí účinnosti nariadenia vypracuje zoznam oslobodených krajín.
Ministri zaviedli aj dodatočné mechanizmy monitorovania a oznamovania, aby sa zabránilo vstupu ruského plynu do EÚ v rámci tranzitu.
Nariadenie vyžaduje, aby členské štáty predložili národné diverzifikačné plány s opatreniami na diverzifikáciu dodávok plynu. Plány nemusia predložiť tie členské štáty, ktoré preukážu, že nemajú žiadny priamy ani nepriamy dovoz ruského plynu. Požiadavka na predloženie národného diverzifikačného plánu sa bude vzťahovať na tie členské štáty, ktoré stále dovážajú ruskú ropu, s cieľom ukončiť tento dovoz do 1. januára 2028.
Rada EÚ začne rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dohodnúť sa na konečnom znení tohto nariadenia po tom, ako europoslanci takisto prijmú svoju pozíciu.
Nahlásiť chybu v článku