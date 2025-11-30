Nemajú ozdobený stromček ani nespievajú koledy. Toto sú celebrity, ktoré neoslavujú Vianoce, dôvody vás prekvapia

Zatiaľ čo niektorí sa už teraz preháňajú po obchodoch a zháňajú vianočné darčeky, popritom si robia zoznam dobrôt a jedál, ktoré sa objavia na štedrovečernom stole a užívajú si trhy s punčom v ruke a so svojimi priateľmi, niektorí sa vianočných veselostí nezúčastňujú. Týka sa to tiež celebrít, ktorým najkrajšie sviatky v roku jednoducho nič nehovoria.
Niektorí sa tešia na Vianoce pre jedinečnú atmosféru plnú svetielok, ktorá je charakteristická pre sviatky, iní zase na stretnutia so svojimi blízkymi a vychutnávanie si pokrmov. Potom je tu ďalšia skupina ľudí, ktorá sviatky ignoruje. Nie každý ich oslavuje, či už z náboženských, kultúrnych, duchovných alebo iných dôvodov. Štedrý deň a dva vianočné sviatky sú pre nich nomálnymi dňami ako tie predošlé. Vedeli by o tom rozprávať niektoré hviezdy, ktoré by ste podľa Wpoc nenašli spievať koledy pri vianočnom stromčeku.
Natalie Portman
Herečka, ktorá zahviezdila vo filme Thor, sa narodila v Jeruzaleme. Bola vychovaná ako Židovka a neoslavuje Vianoce. Preto nehrozí, že by ste ju našli v štrikovanom svetri s vianočným motívom, hoci podľa jej slov spred niekoľkých rokov je ochotná poľaviť pre svojho manžela.
V relácii Tonight Show sa Natalie Portman a Jimmy Fallon rozprávali o tom, že Štedrý večer je zároveň prvou nocou Chanuky. „Oslavujem Chanuku, som Židovka. Ale rodina môjho manžela oslavuje Vianoce, takže Chanuku zvyčajne oslavujeme u nás a Vianoce u nich,“ uviedla herečka, podľa ktorej nie je nič zlé na tom, keď sa rodiny o sviatky podelia a oslávia ich po svojom.
