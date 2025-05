Nela Pocisková priznala strach z neznámeho. Jej rodinu čaká veľká zmena, z ktorej má obavy

Popri speváckej i hereckej kariére rieši dvojnásobná mamička vo svojom súkromí jednu dôležitú vec, ktorá zároveň odštartuje novú etapu života pre jej rodinu. Postupne si buduje nové hniezdočko lásky pod hradným kopcom, aby mali jej deti lukratívnejší priestor. Zdá sa však, že čím viac uteká čas a je stále bližšie k tomu, kedy bude stavba nového domu hotová, tým viac cíti umelkyňa neistotu a zároveň ľutuje niečo, čo súvisí s jej ratolesťami.

V novembri minulého roku Nela Pocisková priznala, že to nie je vôbec jednoduché. Najprv sa musel zbúrať pôvodný dom a až potom sa začala nová stavba. Už vtedy spomínala, že to už trvá nejaký čas, no ako uviedla, oplatí sa počkať na nový domov, keďže to potom bude stáť za to a celej jej rodine to uľahčí každodenný život. Dom je totiž pod spomínaným hradným kopcom, čo znamená, že má výbornú lokalitu, takže všetko budú mať takmer na dosah ruky. Napriek tomu však neskrývala menší strach, ako celé presťahovanie prebehne, s čím sa zdôverila Šarmu.

Nevedia si predstaviť, že pôjdu inde

Práca na dome, kam sa má multitalentovaná umelkyňa presťahovať so svojím manželom Filipom Tůmom, synčekom Hektorom a dcérkou Liankou, je zdĺhavá a potrvá ešte nejaký čas. Aspoň tak to uviedla minulý rok, a hoci sa zdalo, že je trpezlivá a zároveň sa teší, predsa len ňou lomcujú aj zmiešané emócie. Presťahovaním sa do nového hniezdočka lásky začne nový život, budú si zvykať na nové prostredie, aj nových susedov.

Vyzerá to tak, že tým deti zatiaľ nie sú príliš nadšené. „Musím povedať, že decká Hektor a Lianka zatiaľ reagujú skôr tak, že si to nevedia predstaviť, že odídu z toho domčeka, kde žijeme, pretože to tam majú veľmi radi. Majú tam veľa kamarátov, máme tam polodedinský, polomestský život, kde ešte stále vidíte deti hrať sa na ulici. Malý si zoberie bicykel a ide sa bicyklovať. Je to podľa mňa pre nich pekné detstvo,“ priznala Nela.

Ako ďalej pokračovala, taktiež majú skvelých susedov, ktorí im nosia cibuľu, papriky a paradajky. „Ja sama si to vlastne neviem predstaviť,“ uviedla speváčka, ktorá býva so svojou rodinou v Ivanke pri Dunaji.

Nebudú sami