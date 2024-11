Nelu Pociskovú čaká nová etapa života. Prezradila detaily o novom hniezdočku lásky, kam sa má presťahovať

Čelí výzvam nielen v speváckej kariére, ktorú rozbehla vo veľkom, ale i v súkromnom živote. Aj tam sa dejú veľké zmeny týkajúce sa budovania nového domova pre ňu a jej rodinu. S Filipom Tůmom totiž čakajú na to, až sa dokončí jeho stavba.

Manželský pár sa rozhodol pre lukratívnejší priestor pre ich synčeka Hektora a dcéru Lianku, a tak investovali peniaze do nehnuteľnosti pod hradným kopcom, ako informovali Topky. Nie je to však také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Pôvodný dom zbúrali a začali s novou stavbou.

Neponáhľa im to

Hoci to už nejaký čas trvá, na dobré sa oplatí počkať. Podľa slov Nely Pociskovej, nový dom uľahčí ich rodine každodenný život. „Ja v to pevne verím, či to tak bude, neviem povedať, ale Filip tvrdí, že budem všade za 10 minút,“ povedala herečka a speváčka, ktorá so svojou rodinou žije v dome v Ivanke pri Dunaji.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Filip Tuma (@filip_tumaa)



Ako ďalej priznala, nevadí im, že práce na ich dome ešte nejaký čas potrvajú. “Všetko je veľmi zdĺhavé, ale tým, že máme kde bývať, tak sa nemáme kam ponáhľať,” uviedla Nela.

Na stavbu pritom dozerá Filip, ktorý svoju manželku pravidelne informuje o každom kroku. „Fifo sa snaží skoro každý deň, každý druhý deň mi posielať fotky. Sme pri tom, musíme byť, lebo chceme, aby to bolo podľa našich predstáv,“ dodala Nela.

Nevylučuje pomocníkov