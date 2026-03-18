Nejde o chybu, je to zámer: V týchto dňoch dostanú zamestnanci príplatok, Fico v tom problém nevidí

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
TASR
Fico otočil výklad príplatkov. To, čo minister nazval chybou, teraz označuje za zámer.

Premiér Robert Fico odmieta, že príplatky za prácu počas zrušených sviatkov vznikli omylom. Tvrdí, že ide o zámer vlády, hoci ešte nedávno o chybe hovorili odborári, zamestnávatelia aj minister práce Erik Tomáš.

Vyplynulo to zo stredajších vyjadrení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

Fico: Vedeli sme presne, čo robíme

 „My sme presne vedeli, o čo ide. My sme ľuďom zobrali deň voľna. Fabriky, majitelia sú nadšení, pretože výroba môže pokračovať. Keď sa to nepáči majiteľovi firmy, že musí dať viacej peňazí za tento zrušený štátny sviatok, tak nech v ten deň nerobí. Môže sa rozhodnúť,“ povedal.

Zrušenie dňa pracovného pokoja podľa predsedu vlády najviac postihlo ľudí, ktorí chodia do práce. „Takže by som potom poprosil, keby sme boli k sebe trošku féroví pri interpretácii niektorých rozhodnutí, ktoré sme urobili,“ dodal premiér.

Stopercentné príplatky pritom neplatí štát, ale zamestnávatelia. Týkajú sa sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré boli zrušené len dočasne na tento rok. Koalícia zároveň trvalo škrtla iné sviatky, konkrétne 1. september a 17. november.

Minister predtým hovoril o chybe

Odlišný pohľad prezentoval ešte na jeseň minister práce Erik Tomáš, ktorý upozorňoval na problém v legislatíve. „Predkladateľom bolo ministerstvo financií. Vyskytla sa tam legislatívno-technická chyba, ktorú všetci priznali. Tá bude odstránená. Máme čas, lebo prvý sviatok, ktorého sa to týka, je 8. máj,“ uviedol. Na nezvyčajné nastavenie zákona pritom upozornili ako prví daňoví experti.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Situácia má korene ešte v minuloročnom konsolidačnom balíku vlády Roberta Fica, ktorým chcela šetriť verejné financie. Súčasťou zmien bolo aj dočasné zrušenie niektorých dní pracovného pokoja, aby ľudia v roku 2026 pracovali aj počas sviatkov. V zákonoch však vznikol nesúlad. Parlament síce zmenil zákon o štátnych sviatkoch, no Zákonník práce zostal bez úpravy. Ten tieto dni naďalej považuje za sviatky, počas ktorých patrí zamestnancom mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 100 percent priemerného zárobku.

Firmy môžu čeliť paradoxu

V praxi tak môže vzniknúť situácia, že zamestnanci budú pracovať počas dní, ktoré už nie sú dňami pracovného pokoja, no firmy im budú musieť vyplácať príplatky ako za sviatok. Rezort práce a ministerstvo financií sa pritom nevedia zhodnúť, kto má legislatívnu chybu opraviť. Kým jeden rezort ukazuje na druhý, podnikatelia upozorňujú, že bez rýchlej zmeny zákona im môžu vzniknúť dodatočné náklady.

Nakoniec možno ani chyba opravená nebude a zamestnanci sa tak môžu tešiť na príplatok.

