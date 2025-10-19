Nehoda zablokovala diaľnicu D1: 21-ročný vodič nezvládol jazdu na Maserati, zanechal za sebou spúšť

Zablokovanie diaľnice D1 v oboch smeroch si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu 18. októbra v čase krátko pred polnocou na 17 kilometri D1 v smere do Bratislavy.
Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, 21-ročný vodič so svojím autom značky Maserati neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam a stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho dostal šmyk a narazil svojou ľavou časťou vozidla do dopravných značení a následne do stredových betónových zvodidiel.
Značky sa v dôsledku nárazu odrazili do protismeru diaľnice D1 v smere do Trnavy, pričom vytvorili okamžitú prekážku dvom osobným autám, ktoré zostali nepojazdné stáť v jazdných pruhoch v smere do Bratislavy. „Vodič bol na jednorazové ošetrenie prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol u účastníkov dopravnej nehody zistený nebol,“ uviedla Bartošová. Doplnila, že diaľnica bola plne prejazdná v oboch smeroch krátko po 03:00 dnešného dňa.
