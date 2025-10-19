Pavol Gašpar prezradil, v akom prípade odstúpi z pozície riaditeľa SIS: Vyjadril sa k nehode aj ku svojim tetovaniam

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
TASR
Odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar prijme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Gašpara zároveň nehoda v Nitre, ktorej bol účastníkom, mrzí. Pokiaľ by si bol vedomý svojej viny na mieste činu, priznal by ju a zaplatil pokutu.

 „Keďže sme sa s ďalšími účastníkmi nedohodli na tom, kto je vinník, tak sa dnes tá nehoda objasňuje. Pokiaľ bude konštatované na konci tohto objasňovania, že som vinníkom ja, tak zaplatím tú pokutu tak, ako by som ju zaplatil na tom mieste,“ priblížil Gašpar s tým, že nehoda sa stala v čase jeho osobného voľna. Deklaroval, že nebol opitý ani pod vplyvom iných látok, ani nešiel rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu.

Vyjadril sa tiež k tomu, že na mieste nehody sa vyskytol aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislav Hajnovič. Gašpar tvrdí, že ho pozná, ale nie osobne. „Poznám ho pracovne. Ja som predtým pôsobil v Policajnom zbore, dnes úzko komunikujeme s príslušníkmi Policajného zboru, čiže viem, kto je pán Hajnovič,“ povedal. Dodal, že na mieste nehody strávil 4,5 hodiny a Hajnovič sa tam zastavil asi po 2,5 hodinách, keď prechádzal okolo s manželkou v civilnom aute.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Gašpar považuje svoje tetovania za súkromnú a osobnú záležitosť

Má ich podľa vlastných slov viacero a všetky si ich dal vytetovať ešte predtým, než sa stal šéfom informačnej služby. „Chodím oblečený v obleku. Neprezentujem tieto tetovania ani na pracovných stretnutiach, ani nikde na verejnosti, takže nemyslím si, že toto by mala byť téma, pre ktorú by mal byť dopytovaný riaditeľ SIS,“ povedal.

V reakcii na protesty, ktoré sa udiali proti jeho pôsobeniu v informačnej službe, uviedol, že ich považuje za normálne. Je to podľa Gašpara základ demokratickej spoločnosti a ľudia môžu vyjadriť svoj názor v uliciach. V deň konania protestu vyvesil na budovu SIS len slovenské vlajky, aby poukázal na to, že ochraňuje slovenské záujmy, vysvetlil.

Správa o prevrate, ktorý sa mal konať na Slovensku, nebola podľa riaditeľa postavená len na násilnej činnosti, ale rozoberala aj ekonomický aspekt a ďalšie iné veci. „SIS, keď zistí nejaké skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť vnútornú bezpečnosť, vnútorný poriadok a bezpečnosť štátu, zvrchovanosť SR, má povinnosť konať,“ tvrdí Gašpar. Doplnil, že služba sa potom môže rozhodnúť, či informácie posunie orgánom činným v trestnom konaní, informuje zákonných príjemcov alebo vykoná preventívne opatrenia.

„Dnes s odstupom času môžem potvrdiť, že všetky informácie, ktoré tam boli uvedené, máme už overené aj formou zahraničnej spolupráce s partnermi. Je vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Gašpar.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Peniaze na 13. dôchodky nie sú, upozornila opozičná poslankyňa: Koalícia zvýšila 900 poplatkov na úradoch,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac