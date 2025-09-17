Nečakaný zlodej na dovolenke: Spevák Jan Bendig sa stal obeťou kurióznej krádeže

Foto: Instagram (bendigjan)

Frederika Lyžičiar
Thajsko ukrýva aj dobrodružstvá, na ktoré sa nezabúda.

Cestovanie prináša nielen krásne zážitky a spoznávanie nových kultúr, ale občas aj nečakané situácie, ktoré sa človeku navždy zapíšu do pamäti. Presne takú si z exotickej cesty odniesol obľúbený český spevák Jan Bendig, ktorý sa ocitol v kurióznej, no zároveň nepríjemnej situácii.

Ako porozprával spevák Jan Bendig pre portál Topky, počas začiatku tohto roka navštívil Thajsko, kde sa jeho pokojná dovolenka zmenila na nečakané dobrodružstvo. Hoci mal pôvodne v pláne cestu do Spojených štátov amerických, pracovné povinnosti mu plány prekazili, a tak si vybral ázijskú exotiku. Z výletu si však neodniesol len nezabudnuteľné spomienky, ale aj skúsenosť s krádežou, ktorú mu spôsobila nečakaná chlpatá „zlodejka“.

 

Drzá opica ako zlodej

Začiatkom tohto roka sa Jan Bendig počas svojej dovolenky v Thajsku stal obeťou netradičnej krádeže, ktorá jeho pokojný výlet premenila na nečakané dobrodružstvo.

 

„V januári sme boli v Thajsku a okradla ma tam opica. Ale to bola taká drzá opica. Ja som mal takú tašku cez seba otvorenú, pretože som práve vyťahoval dva banány, aby som im ich dal. Tak som ich tam kŕmil… A jednu opicu som kŕmil, kľakol som si a zozadu na mňa iná opica skočila,“ opísal spevák nečakaný moment.

Neistota a rešpekt

