Dievčatá sa s ňou poriadne zabavili, diváci nešetria kritikou. Na Dolli, ako Rasťovu poradkyňu, majú ľudia jasný názor

Ako sa ukazuje, táto séria Ruže pre nevestu je skutočne výnimočná. Najprv Rasťo dostal nečakanú možnosť vymeniť pôvodné súťažiace za nové, ktorú aj využil a potom prvýkrát v histórii zažili ružičky čierny ceremoniál ruží. Mohlo by sa teda zdať, že majú diváci už všetky prekvapenia za sebou a už nič ďalšie šokujúce ich nečaká, no opak bol pravdou.

Tretia séria Ruže pre nevestu konečne spoznala svoje semifinalistky. Rasťov výber pritom nebol veľmi prekvapivý, keďže sa trojica týchto mien v spojení so semifinále skloňovala už niekoľko týždňov a dokonca sú v tomto poradí dievčatá aj v zozname na Wikipedii, ktorý diváci neustále sledujú a zisťujú, či neuniklo celkové poradie. Čo však šokom bolo, a to pre divákov, ženícha aj ružičky, bola návšteva bývalej ružičky.

Nadšení z nej neboli

Desiata epizóda začala spoločným rande Karolíny, Jasmíny a Rebeky. Anička a Luisa zatiaľ ostali vo vile samé a neprekvapivo si nemali, čo povedať. Ich nudu však rýchlo rozbil Krištof, ktorý sa náhle zjavil s obálkou v ruke. Rasťo tak po jednom rande šiel hneď na druhé a Anička si získala celú jeho pozornosť. Zatiaľ čo oni dvaja boli na rande, Krištof sa vrátil do vily a dievčatám prezradil, že si do šou prizval „experta na párty“, alebo ako ju neskôr nazvala Jasmína „hadovú Dolli“.

Dolli mala najprv možnosť spoznať dievčatá a zistiť, aké sú ich pocity voči Rasťovi. Vážne debaty sa však rýchlo zmenili na alkoholickú hru a Dolli si pre ne pripravila aj párty. „Opijem ich a zistím o nich všetko,“ znel plán kontroverznej ružičky z druhej série. Zdalo sa, že si Dolli so súčasnými ružičkami veľmi sadla, no atmosféra vo vile sa zmenila, keď sa Anička vrátila z rande. Dolli z nej totiž nemala dobrý pocit a myslela si, že sa len pretvaruje. Rýchlo si navyše začala robiť žarty z toho, ako rozpráva. Neskôr dokonca priamo pred dievčatami povedala, že to s ňou nedáva, a že byť nimi, dusí ju vankúšom.

Rasťo sa neskôr Dolli spýtal, či by ostala a ona jeho otázku obrátila na to, či chce on, aby ostala. On však odpovedať nechcel a naďalej sa jej pýtal, či by zostať chcela. Zatiaľ čo si oni dvaja nedokázali povedať jednoznačné áno ani nie, diváci si servítku pred ústa nebrali. Z ich komentároch totiž vyplýva, že by im neprekážalo, ak by sa Dolli do šou vôbec nevrátila.

„Super bolo, keď sa jej spýtal, či chce ostať a ona skoro povedala, že áno, tak to musel zachraňovať tým, že sa opýtal dievčat!!! Čo by s ňou prepanajána robil, keby chcela ostať? Vyhodil by ju vo večernom ceremoniáli? To by bol tiež trapas! Celé to bolo trápne, „opijáš“, fackovacia súťaž a trápny program, ktorý akože nacvičila. Ešteže to aspoň trochu zachránil ten spev. Podiel Dolli na tomto programe bol nulový. Jej pobyt vo vile zbytočný. Neviem, či tým babám chýbala ranná bolesť hlavy po chľastačke, keď si ju tak pochvaľovali a obdivne k nej vzhliadali,“ zhodnotila diváčka.

„Čistá katastrofa,“ okomentovala ďalšia a tretia sa pridala s „Okrem toho, že pili ako dúhy, tak tam bola zbytočne.“ Väčšina pritom jej účasť v šou označovala za trápnu, alebo dokonca až za tragédiu a navyše im prekážalo, ako hneď kritizovala Aničku. „Návrat do vily bol otras, zlý, Dolli bola na Aničku nepríjemná, za chrbtom sa jej smiala, pritom ona bola na posmech, Rasťovi nepomohla,“ znel napríklad jeden z týchto komentárov.

Nechýbali ani priame odkazy televízii ako napríklad „Otrasné, keď už sa TV Markíza musela uchýliť k tomu, aby zavolala túto osobu. Musela byť veľmi zúfala.“ alebo „To už naozaj nemala Markíza čím osviežiť tento program?“