Nečakané priznanie Kristíny Svarinskej: Herečka z Dunaja prezradila, ako je to u nej s varením, budete v šoku

Foto: Instagram.com/kristina.svarinska

Jana Petrejová
Mnohí by to zrejme na ňu nepovedali.

Mladá herečka patrí k ženám, ktoré na prvý pohľad žiaria humorom a prirodzeným šarmom. Žije tempom, v akom sa prelína svet kamier a osobného života. A zatiaľ čo pred televíznymi obrazovkami hviezdi v Dunaji, k vašim službám už od samého začiatku, neprehliadnuteľnou bola aj na jednej módnej prehliadke, no nebolo to len jej vzhľadom, ale aj tým, že je zamilovaná. 

V novembri sa konal dvanásty ročník šou MercedesBenzs Fashion Live!, kde zavítala aj Kristína Svarinská, no nebola sama. Spoločnosť jej robil priateľ Miroslav Balogh, známy ako Spunkey. Aj vďaka nemu herečka žiarila. Vyzerá to tak, že má veľmi príjemné obdobie. „Máme sa skvele. Videli sme krásne veci, stretli sme krásnych ľudí. Je nám dobre, nie?“ povedala Kristína pre Koktejl a otočila sa na svojho vyvoleného.

Čo prezradili o cestovaní a varení?

Slovami chvály potvrdil aj mladý muž, ako si módnu šou užíva. „Teším sa, že sme tiež chytili úvodnú šou, v ktorej boli mladí dizajnéri. Vždy je dobré vidieť čerstvý smer, ako to vidia tí mladí,“ poznamenal Kristínin priateľ. Obaja sú vášniví cestovatelia a boli v rôznych krajinách, vrátane Japonska, Thajska a Ameriky.

„Tokio je fascinujúce v tom, že je to obrovské mesto, ale je tam hrozné ticho. Japonsko je špecifické v tom, že je tam miliarda ľudí, no ticho. Môžeš byť na najrušnejšej ulici, zájdeš o dve uličky niekde inde a si v úplne inom meste. To bolo pre mňa úplne že čarovné. Musím povedať, že na mňa bolo Japonsko veľmi intenzívne,“ priznala herečka.

Vianočné sviatky sú za rohom, takže pochopiteľne padla reč aj na toto obdobie. Ako ich bude tráviť dvojica, to ešte sami nevedia. „To je ešte v štádiu plánovania. To zodpovieme až v novom roku,“ dodal s úsmevom Miroslav. Ak by ste čakali, že Kristína bude stáť za sporákom, ste na omyle. „Miro varí, ja nevarím,“ zareagovala umelkyňa na to, ako to bude u nich s pečením a varením, alebo či sa spoľahnú na donášku. Obaja sa na tom pobavili a s úsmevom sa zhodli, že keď herečka niečo pripraví, tak sú to raňajky.

Dunaj len tak skoro neskončí

