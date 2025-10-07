Nebolo to veľmi príjemné. Viktor Vincze odtajnil, že Adela podstúpila zákrok, o ktorom takmer nik nevedel

Hoci sú to už takmer tri roky, odkedy im robí radosť malý Maxík a rodičovstvo si užívajú plnými dúškami, predchádzalo tomu obdobie, ktoré nebolo práve najjednoduchšie. Maxíka považujú za lásku na prvý pohľad, no kým sa oficiálne dostal do ich rodiny, trvalo to nejaký čas.
Čakací proces trval dlhšie, nehovoriac o období, kedy sa snažili zmieriť s tým, že zrejme dieťa mať nebudú. Keďže Viktorova kvalita a počet spermií hraničí s neplodnosťou, prišla reč na metódy umelého oplodnenia, ale aj na to, či to vôbec podstúpia. „My sme si kládli otázku, aké by to bolo, keby sme nikdy nemali žiadne deti – ani adoptované, ani z IVF, ani biologické,“ ako uviedol Viktor Vincze pre Rozhovory ZKH.
Stavili na menej invazívnu metódu
Pripravovali sa tak na túto alternatívu v živote a zároveň si uvedomili, že tlak, ktorý cítia, je viac ich problém, než problém spoločnosti. „Spoločnosť nám len zrkadlila, že nie sme sami so sebou v tejto veci vyrovnaní. Preto sme sa chceli v prvom rade zmieriť s tým, že možno deti mať nebudeme,“ ozrejmil vášnivý pilot.
Potom však nastal zlom. „A keď sme k tomuto stavu úprimne dospeli, otvorili sa nám možnosti. Mohli sme uvažovať o rôznych metódach slobodne, bez fixácie, že musíme mať biologické dieťa,“ pokračoval bývalý moderátor Markízy, ktorý usúdil spolu s Adelou, že najbližšia je im adopcia.
„Nie preto, že by sme mali niečo proti IVF. Dokonca sme boli aj na jednom zákroku… Vlastne neviem, či o tom môžem hovoriť,“ vyšiel s pravdou von Viktor a vzápätí prezradil detaily. „Nebol to žiadny invazívny zákrok. Je to taký predstupeň. Možno to ľudia, ktorí to nezažili, nepoznajú. IVF je invazívne, ale toto nie. Ide o to, že sa do maternice vložia iba spermie,“ doplnil.
