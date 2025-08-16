Navštívili sme skrytý poklad, možno ste o ňom ešte nikdy nepočuli: Príjemný deň tu strávite za dve eurá

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Kam sa počas letných horúčav chodievate osviežiť vy?

Leto je v plnom prúde a mnohých to láka k vode. Nedávno sme sa boli pozrieť, ako to vyzerá pri vodnej nádrži Domaša, ktorá každoročne priláka nemálo dovolenkárov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Trápi ju síce nedostatok vody, no aj tak tu nájdete miesta, kde môžete zrelaxovať.

Kam sa oplatí ísť v okolí Domaše?

Na vodnú nádrž Domaša je v súčasnosti pre nedostatok vody smutný pohľad. Nepremáva loď Bohemia, brehy sú posiate mŕtvymi mušľami a niektoré miesta, kde by mala byť voda, kosí traktor, akoby to bola lúka. Napriek tomu sa tu nájdu miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Patrí medzi ne napríklad ohradený areál s názvom Domaša Monica Camp&Glamp.

Foto: interez.sk

Za celodenný vstup do areálu zaplatí dospelá osoba len 2 eurá. Deti do 10 rokov majú vstup zadarmo. Do areálu sme na chvíľu nazreli a je čistý a udržiavaný. Bol práve čerstvo pokosený. Na mnohých miestach v okolí Domaše sa síce môžete kúpať bezplatne, no myslíme si, že vyskúšať tento kemp sa oplatí.

Pivo od 2 eur, pizza za 6,90

Nájdete tu bufet, ale aj priestor, kde si môžete zahrať plážový volejbal. Ak chcete v areáli prespať, dospelá osoba zaplatí 4 eurá a za dieťa do 10 rokov sa platia 3 eurá. Za stan sa platia 4 eurá a za príves 6 eur. Ak máte so sebou psíka, priplatíte si 1 euro. Za komfortný „glamp“ stan sa platí 35 eur za noc pre dve osoby. Potrebné je prirátať aj 1 euro za daň z ubytovania za osobu na noc.

Foto: interez.sk
Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO

Čo sa stravovania týka, pizzu si tu môžete dať za približne 6,90 eura. Plážový bar núka aj hotdogy za 2 eurá, šunkovo-syrový toast za rovnakú sumu, ale aj grilovanú klobásu za 4,50 eura. Za 4,90 eura dostanete tzv. Domaša burger alebo kuracie nugetky s hranolčekmi. Samotné hranolčeky stoja 2 eurá. Pol litra piva si môžete dať približne od 2 eur. Nechýba ani kofola za 40 centov za deci. V čase našej návštevy bolo v areáli len zopár ľudí, veríme však, že počas víkendov sa zapĺňa o niečo viac.

