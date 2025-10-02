Navštívili sme krásnu vyhliadku vo Švajčiarsku, ostali sme očarení: Prechádzali sme cez serpentíny a pozorovali Alpy

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Atmosféra tohto miesta bola absolútne magická.

Počas nášho výletu vo Švajčiarsku sme sa vybrali na nenápadnú vyhliadku v malej obci, ktorá nám ponúkla viac než len krásne výhľady. Na tento zážitok rozhodne tak skoro nezabudneme. 

Vyhliadka nesie názov Roggen a nachádza sa nad malou švajčiarskou obcou Oesingeen v kantóne Solothurn.

Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že nám počasie vôbec neprialo. Bolo po daždi, sychravo a hustá hmla zakryla všetko, kvôli čomu sme sa sem vlastne vybrali. A predsa to malo niečo do seba, takú jedinečnú mágiu.

Prechádzali sme cez nádherné serpentíny

Naša cesta začala autom po dobre udržiavanej asfaltovej ceste, ktorá sa vinula cez hustý les. Prudké serpentíny, obklopené zeleňou a vôňou stromov, vytvárali pocit, akoby sme prechádzali scénou z filmu.

Na konci cesty, neďaleko horskej reštaurácie Roggen, sme zaparkovali bez problémov a úplne zadarmo. Nad parkoviskom nás ako prvé privítala rozľahlá ohrada s koňmi na krásnych zelených lúkach, cez ktorú sme mohli prejsť. Kone sa nás vôbec nebáli, práve naopak. Prišli celkom blízko a dokonca sme ich mohli aj pohladkať po vrchnej časti hlavy.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Od ohrady viedla na vyhliadku krátka, ale pomerne náročná cesta. Približne 10 až 15 minút strmého výstupu priamo cez les, po hrubých koreňoch stromov. Navyše bola zem po daždi mokrá, preto sme si museli dávať veľký pozor, kde stúpame. Na vrchole sú však odmenou krásne výhľady na okolitú prírodu.

Pozorovali sme jedinečné scenérie

Na vyhliadke nájdete kríž, lavičku  a informačnú tabuľu so štítmi, ktoré by ste za ideálnych podmienok mali vidieť. Keď sme však dorazili do nášho cieľa, zahalila nás taká hustá hmla, že sme nevideli ani na pár metrov. Výhľad sme tak nemali vôbec žiadny, pred nami akoby stála len biela stena. Ale práve v tom bola ukrytá mágia. Ticho lesa, studený vzduch a jemná para, ktorá sa pomaly pohybovalo vôkol stromov aj nás. Rozhodli sme sa chvíľu počkať, či náhodou opar neustúpi. A dobre sme urobili.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Po asi pol hodine sa hmla začala pomaly rozplývať. Najprv sa objavili obrysy skál, potom v diaľke aj celé mesto a nakoniec okolité hory. Alpy sa nám však úplne neodkryli, ale aspoň kúsok z nich sa nám podarilo zahliadnuť. No výhľady boli aj napriek tomu jedinečné, skaly pred nami nám trochu pripomínali naše slovenské Súľovské skaly.

Otvoriť galériu (9)

Odchádzali sme s pocitom, že sme zažili niečo výnimočné. Na chvíľu sme spomalili a vnímali krásy, ktoré Švajčiarsko ponúka. Táto vyhliadka tak určite stojí za návštevu.

