Navštívili sme dedinu duchov, ktorú pochoval toxický odpad: Mizne a mizne. Pohľad na ňu je tragický

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Kedysi to bolo malebné hobitie útočisko.

Dediny ukryté v objatí majestátnych rumunských lesov – tiché údolie, kam neprenikla politika, konzum ani iné nástrahy moderného sveta. Dnes sem prichádza len malá hŕstka návštevníkov s jediným cieľom – uvidieť dedinu Geamăna, známu ako dedina duchov.

Vyrážali sme k nej poľnou cestou, ktorá v ničom nepripomína snahu o dostupnosť – skôr ako zabudnutá trasa, ktorá spája minulosť s tým, čo z nej zostalo.

Dedina duchov, ktorá mizne a mizne

Tomuto zlovestnému pohľadu predchádzala ťažba medi v bani Roșia Poieni – biznis, ktorý sa ukázal byť mimoriadne výnosný. Ako uvádza portál iDnes, lukratívnemu plánu chýbala jedna drobnosť: miesto, kam by sa mohol vylievať údajne „sterilný toxický odpad“.

Voľba padla na celé údolie Şasa, vrátane dedinky, ktorá sa dnes pod vrstvami vápna, odpadu a toxickej vody takmer úplne stratila.

Foto: Profimedia

Komunistický diktátor Nicolae Ceaușescu toto rozhodnutie vysvetlil jasne: Roșia Poieni mala „zarábať komunistickému režimu v Rumunsku na dôchodky“. S vylesňovaním a so zoštátňovaním sa začalo v roku 1977 a prvý odpad sa začal vylievať v roku 1986. Podľa Alexandra Radu Popescu Roșia Poieni postupne vyštvala zhruba tisícku dedinčanov. Tvrdí, že v roku 2023 tu stále prebývalo asi 20 ľudí.

Väčšina objektov je dnes takmer úplne pochovaná a, ako sme videli na vlastné oči pri porovnaní so staršími zábermi, stále mizne a mizne.

Foto: 2013, Mathe janos, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons

Lokalitu si spájame s pohľadom na charakteristickú vežičku kostola, ktorá bola pred dekádami centrom obce. Po rokoch trčala z vody vrchná časť, neskôr už len samotná veža – a tento rok je jej existencia ukrytá tak dobre, že je takmer nemožné si ju všimnúť.

Foto: Profimedia

Prístup k vode je formálne „oplotený“, no drôty majú veľké diery. Niekedy je bránou medzi jedovatým svetom a prírodou len kus spráchniveného dreva.

„Prvým zlým znamením boli vädnúce čerešne a slivky,“ spomína pre Alexandra Nicolaie Praţa, jeden z posledných obyvateľov.

„Neskôr sa potoky, ktoré tadiaľ tiekli, jeden po druhom farbili dočervena. Domy, ktoré ostali, boli podľa miestnych umiestnené vo vyšších polohách… Zničené bolo všetko. Boli tu dediny, ktoré v dnešných mapách nenájdete. Zostalo tu len pár stratených duší, vrátane nás.“ 

Otvoriť galériu (5)

Vo vode samotnej sa aj dnes miešajú farby, ktoré bojujú proti bežnej logike. Žlté, neprirodzene sýte tóny sa prelínajú s prstencami hnedej, veľké úseky vody naberajú jednotnú červenkastú farbu. Pripomenulo mi to detstvo, keď som v knihe s fotografiami videla pestrofarebné jazero – možno Karačaj – a nikto mi nevysvetlil, že v takejto „krásnej“ vode plávať nemôžem. Dospelým rozumom by mi dnes ani nenapadlo sa do nej ponoriť.

A bez života je aj okolie – panovalo tu extrémne ticho a ohromujúci pocit odľahlosti. V blízkom okolí stojí len niekoľko dreveníc. Pri prejazde okolo jednej z nich sme rozzúrili strážne psy, ktoré na nás štekali, akoby videli prízrak. A po ceste späť sme stretli prastarú ženu, ktorá nám nevenovala ani zlomok pozornosti. Ľudia referujú o nehostinnosti, pre nás však jej prítomnosť pôsobila zvláštne upokojujúco.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Pri prejazde po okraji sme mysleli na jediné: aký tragický je tento pohľad. Je to otvorená ekologická rana. Miesto, na ktorom sme po výstupe len šepkali, aj keď by sme nikoho hlasným rozprávaním nevyrušili.

„Rastúca sláva tohto miesta priťahuje pozornosť, ktorej sa štátna baňa zrejme snaží vyhnúť,“ dodáva RadioFreeEurope. Geamăna aj po dekádach stále pripomína cenu ľudskej ambície a priemyselného pokroku. Otázkou zostáva, ako dlho ešte uvidíme dôsledky našich rozhodnutí, a kedy si príroda konečne vynúti svoj hlas.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najznámejšie „mesto duchov“ malo prilákať milión ľudí: Šírilo sa, že skončilo ako realitná katastrofa, pravda…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac