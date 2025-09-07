Najznámejšie „mesto duchov“ malo prilákať milión ľudí: Šírilo sa, že skončilo ako realitná katastrofa, pravda je inde

Foto: Charlie fong, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Moderné mesto duchov, neúspešná utópia, či projekt, ktorý sa zrodil mŕtvy.

Takéto prezývky sprevádzajú čínske mesto Ordos. Výstavba mala do roku 2020 prilákať milión obyvateľov. V roku 2009 však v meste údajne žilo len 30-tisíc ľudí. Pohľad na prázdne ulice a vyľudnené, temné budovy, pôsobil mrazivo. Médiá ho rýchlo začali uvádzať ako učebnicový príklad čínskej realitnej katastrofy. A dôvodov je neúrekom – skorumpovaní developeri, bublina na trhu s nehnuteľnosťami, preťažené obecné financie, nadmerná ponuka bytov a umelé nafukovanie HDP.

Ordos nie je jediný – podobne známe sú projekty ako Forest City alebo „kráľovské mestečko“ plné opustených Disney zámočkov.

Foto: Profimedia

Podľa Newpolis sa však esencia „mesta duchov“ v Ordose začína meniť. Postupne tu pribudli firmy, vládne úrady a aj obmedzený počet obyvateľov. Niektoré štvrte sú živšie než kedysi, hoci od pôvodnej vízie pulzujúcej metropoly má miesto stále pomerne ďaleko. Autor zároveň upozorňuje na novú snahu – prerámcovať budúcnosť Ordosu a staviť na jeho rekreačný, turistický a iný potenciál. Ak by sa zámer podaril, z niekdajšieho neobývaného mesta by sa stala megainvestícia, ktorá jednoducho predbehla svoj čas.

Už v roku 2016 na pomerne skreslený pohľad na túto lokalitu upozorňoval Forbes. Reportér Wade Shade opisoval, že obraz o stroskotanej developerskej katastrofe je do veľkej miery mediálnou skratkou, často podopretou nedostatočne zdrojovanými článkami iných zahraničných spravodajcov. Existuje mnoho odbočiek, ktoré nie sú každému zrejmé. Mimo iné spomína fakt, že „hŕba prázdnych bytov je väčšinou predaných – 80 až 90 percent z nich má svojich majiteľov.“

Ľudia tu sú, ich nedostatok je však stále citeľný

Dnešný obraz o tomto mieste ponúkol aj moderátor kanálu Small Brained American, ktorý sa tam vybral na vlastnú päsť. Vo videu, ktoré bolo pridané pred piatimi mesiacmi, tvrdí, že mesto nie je vyľudnené, no nedostatok ľudí cítiť na každom kroku aj dnes.

Pri prechode jedným poschodím v obchodnom centre poznamenal: „Ešte som tu nevidel ani jedného zákazníka.“

Neskôr stretol pána, ktorému prezradil, že Ordos navštívil, pretože počul, že ide o opustené mesto. Muž sa zasmial: „To je preto, že prišli reportéri z USA a povedali, že tu nikto nie je.“

Moderátor vo videu zároveň opisuje extrémne čisté a architektonicky pôsobivé ulice, modernú mestskú dopravu a mimoriadne priateľských obyvateľov. Ich prívetivosť veľmi vyzdvihuje a je to značne cítiť aj z mnohých interakcií, ktoré na videu vidíme. Ľudia si na videu vyľudnenú náturu lokality pochvaľujú. Tešia sa, že ľudí nie je priveľa. Moderátor dodáva, že v meste cítiť silnú úctu a snahu zdôrazniť mongolskú kultúru – od sôch a tradičných jedál až po kultúrne podujatia.

Foto: Profimedia

Newpolis dodáva, že napriek pozitívnym zmenám mesto stále čelí značným výzvam, akými sú nerovnomerný rast a veľmi riedka osídlenosť v niektorých oblastiach. „Ordos sa musí naďalej zameriavať na vytváranie udržateľnej a diverzifikovanej ekonomiky. Prilákanie väčšieho počtu obyvateľov a podnikov bude kľúčové na to, aby sa v budúcnosti predišlo nástrahám špekulatívneho rozvoja.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Luxusné “mesto duchov” stálo 100 miliárd dolárov: Malo byť rajom na zemi, no žiť by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac