Najznámejšie „mesto duchov“ malo prilákať milión ľudí: Šírilo sa, že skončilo ako realitná katastrofa, pravda je inde

Takéto prezývky sprevádzajú čínske mesto Ordos. Výstavba mala do roku 2020 prilákať milión obyvateľov. V roku 2009 však v meste údajne žilo len 30-tisíc ľudí. Pohľad na prázdne ulice a vyľudnené, temné budovy, pôsobil mrazivo. Médiá ho rýchlo začali uvádzať ako učebnicový príklad čínskej realitnej katastrofy. A dôvodov je neúrekom – skorumpovaní developeri, bublina na trhu s nehnuteľnosťami, preťažené obecné financie, nadmerná ponuka bytov a umelé nafukovanie HDP.
Ordos nie je jediný – podobne známe sú projekty ako Forest City alebo „kráľovské mestečko“ plné opustených Disney zámočkov.
Podľa Newpolis sa však esencia „mesta duchov“ v Ordose začína meniť. Postupne tu pribudli firmy, vládne úrady a aj obmedzený počet obyvateľov. Niektoré štvrte sú živšie než kedysi, hoci od pôvodnej vízie pulzujúcej metropoly má miesto stále pomerne ďaleko. Autor zároveň upozorňuje na novú snahu – prerámcovať budúcnosť Ordosu a staviť na jeho rekreačný, turistický a iný potenciál. Ak by sa zámer podaril, z niekdajšieho neobývaného mesta by sa stala megainvestícia, ktorá jednoducho predbehla svoj čas.
Už v roku 2016 na pomerne skreslený pohľad na túto lokalitu upozorňoval Forbes. Reportér Wade Shade opisoval, že obraz o stroskotanej developerskej katastrofe je do veľkej miery mediálnou skratkou, často podopretou nedostatočne zdrojovanými článkami iných zahraničných spravodajcov. Existuje mnoho odbočiek, ktoré nie sú každému zrejmé. Mimo iné spomína fakt, že „hŕba prázdnych bytov je väčšinou predaných – 80 až 90 percent z nich má svojich majiteľov.“
Ľudia tu sú, ich nedostatok je však stále citeľný
Dnešný obraz o tomto mieste ponúkol aj moderátor kanálu Small Brained American, ktorý sa tam vybral na vlastnú päsť. Vo videu, ktoré bolo pridané pred piatimi mesiacmi, tvrdí, že mesto nie je vyľudnené, no nedostatok ľudí cítiť na každom kroku aj dnes.
Pri prechode jedným poschodím v obchodnom centre poznamenal: „Ešte som tu nevidel ani jedného zákazníka.“
Neskôr stretol pána, ktorému prezradil, že Ordos navštívil, pretože počul, že ide o opustené mesto. Muž sa zasmial: „To je preto, že prišli reportéri z USA a povedali, že tu nikto nie je.“
Moderátor vo videu zároveň opisuje extrémne čisté a architektonicky pôsobivé ulice, modernú mestskú dopravu a mimoriadne priateľských obyvateľov. Ich prívetivosť veľmi vyzdvihuje a je to značne cítiť aj z mnohých interakcií, ktoré na videu vidíme. Ľudia si na videu vyľudnenú náturu lokality pochvaľujú. Tešia sa, že ľudí nie je priveľa. Moderátor dodáva, že v meste cítiť silnú úctu a snahu zdôrazniť mongolskú kultúru – od sôch a tradičných jedál až po kultúrne podujatia.
Newpolis dodáva, že napriek pozitívnym zmenám mesto stále čelí značným výzvam, akými sú nerovnomerný rast a veľmi riedka osídlenosť v niektorých oblastiach. „Ordos sa musí naďalej zameriavať na vytváranie udržateľnej a diverzifikovanej ekonomiky. Prilákanie väčšieho počtu obyvateľov a podnikov bude kľúčové na to, aby sa v budúcnosti predišlo nástrahám špekulatívneho rozvoja.“
