NATO zvyšuje ostražitosť: Pre drony v Dánsku prichádzajú opatrenia v Baltskom mori

Ilustračná foto: TASR/AP

TASR
Tomáš Čapák
NATO pre drony v Dánsku „zvýši ostražitosť“ v Baltskom mori.

Severoatlantická aliancia „zvýši ostražitosť“ v Baltskom mori po tom, čo do dánskeho vzdušného priestoru v priebehu týždňa opakovane vnikli neautorizované drony. Na tlačovej konferencií v noci na nedeľu to uviedol hovorca Aliancie Martin O’Donnell, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Opatrenia „zahŕňajú viacero spravodajských, sledovacích a prieskumných platforiem a (nasadenie) minimálne jednej protilietadlovej fregaty v oblasti na západ od Ruska“, uviedol O’Donnell. Najvyšší predstavitelia NATO sú podľa neho „v neustálom kontakte s dánskym vedením“ ohľadom incidentov s dronmi.

Nad územiami Dánska a Nórska od pondelka viackrát spozorovali neznáme neautorizované drony, čo viedlo až k uzavretiu niektorých tamojších letísk. Dánsko nevylúčilo zapojenie Ruska do incidentov.

Poľsko, Rumunsko a Estónsko v uplynulých týždňoch zas vyhlásili, že ich vzdušné priestory narušili stíhacie lietadlá alebo drony z Ruska. Moskvu obviňujú z testovania pripravenosti a obranyschopnosti Aliancie.

NATO by riskovalo „rozhodnú reakciu“

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok odmietol obvinenia z účasti na dánskych incidentoch s dronmi a NATO varoval, že by v prípade akejkoľvek agresie voči Rusku riskovalo „rozhodnú reakciu“.

Foto: SITA/AP
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin môže rozšíriť vojnu na ďalšiu krajinu: Zelenskyj varuje, že úmyselne testuje schopnosť Európy brániť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac