NATO v pohotovosti: Stíhačky Aliancie reagovali na ruskú hrozbu pri hraniciach Rumunska. Vzlietli Eurofightery

Aliancia NATO v noci na stredu vyslala z rumunského letiska Mihail Kogălniceanu dve nemecké stíhačky Eurofighter, aby reagovali na ruské drony, ktoré sa priblížili k rumunskému vzdušnému priestoru, no nevstúpili doň. Stíhačky sa po misii bezpečne vrátili na základňu, informovala agentúra DPA.
Prvý vzlet v rámci novej misie
Tento incident bol prvým vzletom nemeckých stíhačiek v rámci novej misie NATO zameranej na ochranu juhovýchodného krídla Aliancie.
Ako informovala agentúra DPA, nemecké vzdušné sily sa podieľajú na operáciách zabezpečujúcich vzdušný priestor Rumunska, ktoré si nedokáže zabezpečiť vlastnými silami.
Operácia zahŕňa päť stíhačiek Eurofighter a približne 170 vojakov. Nemecké stíhačky sú súčasťou jednotky rýchlej reakcie, ktorá je pripravená na nasadenie 24 hodín denne. Pri poskytovaní tejto podpory sa striedajú viaceré členské štáty NATO. Nemecká misia sa začala tento mesiac a mala by pokračovať do marca 2026.
Nahlásiť chybu v článku