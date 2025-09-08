Nastúpili do autobusu a začali strieľať do cestujúcich: Krvavý masaker si vyžiadal 4 obete a viacerých ranených

Streľba, ku ktorej došlo v pondelok na vstupe do východnej časti Jeruzalema, si vyžiadala štyroch mŕtvych. S odvolaním sa na izraelské záchranné zložky o tom informovala agentúra AFP.
Stav ďalších piatich postrelených osôb je vážny a boli prevezené do nemocnice, uviedla záchranná zdravotná služba Magen David Adom (Červený Dávidov štít – MDA). Niekoľko ľahko zranených ošetrili záchranári na mieste a prevezú ich do nemocníc, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Útočníci boli zneškodnení
Úrady oznámili, že dvojica útočníkov bola zasahujúcimi bezpečnostnými zložkami zneutralizovaná. Nie je jasné, či boli zastrelení, doplnil TOI. Podľa miestnych médií útok spáchali najmenej dvaja ozbrojenci, ktorí zrejme nastúpili do autobusu a začali v ňom strieľať do cestujúcich.
Agentúra AP spresnila, že k streľbe došlo na hlavnej križovatke pri severnom vstupe do Jeruzalema – na ceste, ktorá vedie k židovským osadám nachádzajúcim sa vo východnom Jeruzaleme. Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli.
Okrem útokov palestínskych radikálov na Izraelčanov v Izraeli a v Predjordánsku bol zaznamenaný aj nárast násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom.
