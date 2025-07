Nastáva pre nich šťastné obdobie. Týchto 5 znamení by sa malo mať v auguste na pozore, je čas na lásku

Augustom leto vrcholí a s ním prichádza aj horúca vlna lásky. Päť znamení zažije v tomto mesiaci prelomové chvíle, ktoré môžu ich vzťahy navždy zmeniť. Hviezdy prajú úprimným citom a veľkým vyznaniam, a tak pocítia lásku silnejšie než kedykoľvek predtým.

Baran, Lev, Strelec, Vodnár a Ryby – máte sa na čo tešiť! August 2025 prinesie do vašich vzťahov viac porozumenia, vášne aj nečakané vyznania lásky. Od 6. augusta sa Mars presúva do Váh a pomôže vám naladiť sa na partnera. Vďaka splnu vo Vodnárovi 9. augusta sa uzavrie starý cyklus a vy pocítite úľavu. Už sa nebudete báť, že stratíte seba samého – budete vedieť byť s niekým, a pritom ostať verní sebe. Píše portál Your Tango.

Retrográdny Merkúr v Levovi sa skončí 11. augusta a vy pocítite úľavu, keďže vo vzťahoch robil poriadny chaos. Odteraz sa veci konečne pohnú správnym smerom. A keď 22. a 23. augusta nastúpi sezóna Panny, nastal čas plánovať spoločnú budúcnosť – či už dovolenku, bývanie alebo zásnuby. Na záver mesiaca, 25. augusta, sa Venuša presunie do Leva a prinesie silné emócie, vášeň a veľké romantické gestá. Váš vzťah sa dostane do centra pozornosti – a vy zistíte, čo znamená ozajstná láska.

Baran: Už na to viac nebudeš sám

Milý Baran, august ti konečne zlepší situáciu v láske. Už 6. augusta sa tvoj vládnuci Mars presunie do Váh a nasmeruje pozornosť priamo na vzťahy, randenie a city. Či už si vo vzťahu alebo „single“, čakajú ťa nové šance na lásku a hlavne pocit, že už na to nie si sám.

Hoci sa Mars vo Váhach necíti ako doma, pre teba je to veľká príležitosť. Namiesto toho, aby si všetko ťahal sám, otvor sa podpore od partnera alebo vo svojom živote privítaj niekoho nového. Práve v partnerstve je teraz tvoja sila.

Nezadaným hviezdy prajú pri online zoznamkách aj pri spontánnych akciách. Rýchle rande či spoločný koníček s niekým iným môžu priniesť zaujímavé prekvapenie.

Ak už vo vzťahu si, prestaň všetko kontrolovať a dopraj partnerovi priestor byť skutočným partnerom. Dovoľ si cítiť blízkosť, spolupatričnosť a znovuobjav skutočnú lásku.

Lev: Pochopíš, čo chceš v láske