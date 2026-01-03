Našli sme vo filme na Netflixe skrytý detail zo Slovenska a nepozornému oku by rýchlo ušiel. Stojí za to ho vidieť

Myslíte si, že máte pri sledovaní filmov pozorné oko a žiadna maličkosť vám neujde? Tak schválne – všimli by ste si, ak by sa na obraze zahraničného diela objavil slovenský nápis?
Pri sledovaní dokumentárneho filmu The New Yorker at 100 sme si všimli, že sa v ňom náhodne dostala pozornosť slovenskej kapele.
V jednej zo scén, ktorá prichádza v 29. minúte, je pri pokladnici v obchode s hudbou umiestnená nahrávka noisecorovej kapely s názvom Sedem minút strachu. Ide o underground, ktorý síce široká verejnosť u nás nepozná, no je mimoriadne zaujímavé, že sa takáto „zmienka“ o nej dostala až takto ďaleko do sveta.
Záber z dokumentu na Netflixe, kde sa objavila slovenčina
Vy ste s ňou mohli prísť do kontaktu, napríklad, ak ste pred niekoľkými rokmi navštívili festival Pohoda, kde vystupovala. Organizátori priblížili, že títo hudobníci si mali možnosť okrem Európy zahrať aj v Severnej Amerike, Japonsku a Južnej Kórei, a možno práve tak sa ich tvorba dostala až za oceán.
O čom je samotný dokument?
The New Yorker at 100 vznikol pri príležitosti stého výročia prestížneho amerického časopisu The New Yorker, ktorého vznik sa viaže s rokom 1925. Sústredí sa na kvalitnú investigatívu a reportáže, no preslávil sa aj svojimi fikciami. Film približuje jeho minulosť a prináša fascinujúci pohľad na žurnalistiku poprepájanú s témami, ktoré rezonujú súčasnosťou.
Niektorí slovenskí a českí diváci ho ocenili. Na ČSFD mu svieti síce priemerné hodnotenie 66 %, no v recenziách sa objavila aj zmienka o tom, že ide o peknú poctu poctivej novinárčine.
Nahlásiť chybu v článku