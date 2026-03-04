Nasledujúce dni budú veľmi príjemné: Slovensko čaká pekné počasie, teploty budú pripomínať apríl

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Zima sa rýchlo vytráca.

Po dlhých týždňoch zimného počasia prichádza zmena, ktorú mnohí privítajú. Na Slovensko sa dostáva výrazne teplejší vzduch a stred týždňa prinesie počasie, ktoré bude na začiatok marca nezvyčajne príjemné.

Ako informuje portál iMeteo, počasie v stredu ovplyvní mohutná tlaková výš. Tá zabezpečí prevažne jasnú oblohu a zároveň prinesie aj teploty, ktoré budú výrazne nad dlhodobým priemerom pre toto obdobie.

Slnečný deň a teploty výrazne nad normálom

Napriek očakávanému výrazne teplému popoludniu sa noc a skoré ranné hodiny ešte môžu niesť v zimnejšom duchu. V niektorých kotlinách sa môžu objaviť slabé mrazy, pričom minimálne teploty môžu klesnúť približne na -3 °C. Po východe slnka sa však vzduch začne rýchlo otepľovať. Už dopoludnia budú teploty výrazne vyššie a počas popoludnia bude na väčšine územia panovať príjemné jarné počasie.

Počas dňa sa maximálne teploty na Slovensku vyšplhajú približne na 12 až 17 °C. Najteplejšie bude tradične na západe a juhu krajiny, kde prevládne jasná obloha a takmer bezvetrie. Práve tieto oblasti budú najviac pripomínať pravú jar. Slnečné počasie a veľmi slabý vietor vytvoria príjemné podmienky na pobyt vonku a odolnejší ľudia tak po dlhšom čase odložia zimné bundy.

Ilustračná foto: Pxhere

O niečo nižšie maximá sa očakávajú na severe Slovenska. Oblasti ako Orava alebo Horný Spiš síce čaká podobne slnečné počasie, no teploty tam zostanú o niečo nižšie. Denné maximá by sa tam mali pohybovať približne do 12 °C a len ojedinele sa môžu vyskytnúť veľmi slabé zrážky.

Teploty v mestách pripomenú jar

Vo väčšine slovenských miest budú teploty na začiatku marca výrazne nad priemerom. V Bratislave, Nitre a Trnave sa očakáva jasno s maximami okolo 15 °C. V Trenčíne by mala teplota vystúpiť približne na 14 °C, v Žiline približne na 13 °C.

Na strednom Slovensku, napríklad v Banskej Bystrici alebo Martine, sa očakávajú hodnoty okolo 13 až 14 °C. Na východe Slovenska, v mestách ako Košice či Prešov, by sa maximá mali pohybovať približne medzi 12 a 14 °C. Najchladnejšie zostane vo vyššie položených oblastiach, napríklad v Poprade, kde by maximálna teplota mala dosiahnuť približne 11 °C.

Teplé počasie potvrdzuje aj predpoveď SHMÚ

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu bude počasie v strednej Európe naďalej ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš so stredom nad Nemeckom, Českom a Poľskom. Práve táto situácia zabezpečí stabilné a prevažne slnečné počasie aj v ďalších hodinách.

Vo štvrtok sa očakáva jasno až polojasno, v noci sa však miestami môže prechodne objaviť zväčšená oblačnosť a sem-tam aj slabé zrážky. Zrána sa môže lokálne vyskytnúť aj hmla. Najnižšia nočná teplota by zajtra mala klesnúť na 5 až 0 °C, v údoliach miestami približne na -2 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 °C, pričom na severe Slovenska môže lokálne zostať okolo 10 °C.

Vietor bude väčšinou slabý alebo sa očakáva bezvetrie. Počas dňa sa môže najmä na juhozápade a východe miestami objaviť severozápadný až severný vietor s rýchlosťou približne 2 až 7 m/s, čo predstavuje približne 5 až 25 km/h.

