Naši hokejisti odohrali bláznivý zápas: Kazachstan zdolali 6:2, nechýbali však napínavé momenty

Slovenskí hokejisti odohrali prvý zápas týchto majstrovstiev v piatok. V súboji s Nemeckom podľahli 6:4. Dnes nastúpili opäť na ľad v zápase s Kazachstanom, z ktorého odišli ako víťazi.

Začiatok zápasu bol poriadne dramatický. Hneď v prvej tretine sme Kazachstanu adresovali tri góly, ktorých strelcami boli Pospíšil, Faško-Rudáš a Sukeľ. Napätie sa dalo krájať.

Druhá tretina však bola podstatne nervóznejšia, na našej strane nechýbali vylúčenia. Jeden gól dal Hudáček a jeden sme schytali. Uzavreli sme ju výsledkom 4:1.

Záverečných 20 minút zápasu otvoril Pospíšil svojím ďalším gólom, šiesty do bránky strelil Cingel. Na tribúnach to počas zápasu burácalo a slovenskí fanúšikovia neskrývali svoje nadšenie. No napokon skóroval aj náš súper.

Slovensko však zdolalo Kazachstan 6:2 a hráčom zápasu za slovenskú stranu sa stal Martin Pospíšil.