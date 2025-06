Chystá veľkú novinku. Nela Pocisková oznámila na sociálnej sieti skvelú správu, ktorá poteší všetkých fanúšikov

Kým mnohí v lete spomaľujú a chodia na dovolenky, zdá sa, že speváčka dlhšiu prestávku mať nebude. Jej fanúšikovia si už pomaly zvykli na to, že každú chvíľu vytiahne nejaké eso z rukáva v podobe koncertov a nových piesní. Potvrdzuje to, čo spomínala pred nejakou dobou, že sa chce venovať predovšetkým vášni, ktorá ju napĺňa, teda spevu. Svojich priaznivcov tak nenechá vydýchnuť, no v pozitívnom duchu, keďže ich zásobuje stále nejakými novinkami.

Multitalentovaná Nela Pocisková to má v živote celkom veselé a ani zďaleka nemožno povedať, že by sa nudila. V súkromí ju už onedlho čaká jedna veľká zmena, z ktorej má prirodzený rešpekt a trošku aj strach. S Filipom Tůmom a deťmi Liankou a Hektorom ich čaká presťahovanie sa do nového hniezdočka lásky, ktoré nadobúda reálne kontúry pod hradným kopcom v hlavnom meste. Musia tak opustiť zaužívané a začať nový život na inom mieste, čo však pre nich zase bude mať iné výhody, vrátane vhodnej polohy. Momentálne totiž bývajú v Ivanke pri Dunaji.

Čo pripravuje?

Novinky čakajú speváčku aj v pracovnom živote, respektíve ide o niečo, čo prekvapí jej fanúšikov. Vždy ich necháva v napätí a tajomne uvedie na sociálnej sieti, že niečo chystá. Nezabudne pritom dať vedieť o dátume, kedy presne vyjde avizovaná novinka, aby boli ostatní pripravení a zároveň sa tešili. Taktiež zvykne spomenúť stručne pár vetami, o čom by to malo byť.

Fanúšikom neostala nič dlžná ani tentokrát a na Instagrame oznámila príjemnú správu. „20.7. 2025. Never Enough (slovak cover). Na mojom YT. Pripomenutie si toho, odkiaľ som prišla,“ napísala na Instagrame. Zdá sa, že ide o nový videoklip k nejakej piesni, ktorý onedlho predstaví na Youtube a pravdepodobne bude o jej minulosti, ale to sa potvrdí až v júli.

Nela Pocisková točí videoklipy ostošesť, nedávno to bolo napríklad k piesni Moja pravda, no sústredí sa aj na spolupráce s rôznymi umelcami. Spolupráca s raperom Majselfom sa už stáva pomaly zvykom, no mnohých prekvapilo, keď sa ukázalo, že naspievala skladbu s Tomym Kottym. Podľa popisu z jeho albumu sa speváčka podieľala na piesni s názvom Pávy.

Fanúšikovia sú vo vytržení