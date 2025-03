Napätie vo vile vrcholí a taktiky nevychádzajú: Diváci hovoria o šikane v Ruži pre nevestu a kritizujú intrigy

V tretej epizóde šou Ruža pre nevestu zažila Anička zo strany svojich súperiek nepríjemnú dávku výsmechu a obvinení. Diváci hovoria jasne. Vo vile zavládla závisť, posmešky a otvorená šikana.

Ako odznelo v šou Ruža pre nevestu, napätie medzi dievčatami sa minulý týždeň vyhrotilo viac ako kedykoľvek predtým a konflikty nabrali osobný rozmer. Modelka Anička, ktorá si počas rande získala sympatie ženícha Rasťa, sa po návrate do vily ocitla v hľadáčiku viacerých súťažiacich. Aničku najskôr pred kamerami obvinila Timea z podvádzania, no neskôr sa do nej pustili aj Miška a Luisa. Jedinou, ktorá si ju verejne zastala, bola Noemi. Ostatné dievčatá si namiesto solidarity vybrali cestu výsmechu a manipulatívnych komentárov, čo u divákov vyvolalo veľké rozhorčenie.

Rande, ktoré spustilo lavínu

Anička, ako víťazka netradične upravenej hry „človeče“, získala rande s Rasťom. Počas romantického stretnutia medzi nimi preskočila iskra a ženích jej dokonca naznačil, že by s ňou bol ochotný cestovať v súvislosti s jej prácou modelky. Táto blízkosť očividne ostatným dievčatám nevoňala. Po návrate do vily čelila modelka vlne kritiky. Pred Rasťovými očami sa do nej pustila najmä Miška, ktorá neváhala použiť výsmech ako nástroj na znižovanie Aničkinho sebavedomia. „Takto presne vyzerá silná a vyrovnaná žena, ktorá čelí závistlivým a veľmi ‚low‘ energetickým dievčatkám,“ zaznelo v komentároch fanúšikov.

„Ty chceš byť za chutnučkú“