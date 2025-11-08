Namiesto korupčných káuz sa rieši študent s kriedou: Opozícia hovorí o pokrivenom obraze spravodlivosti

Nina Malovcová
Študent v Poprade napísal na chodník odkaz Ficovi.

Pred návštevou premiéra Roberta Fica v jednej z popradských stredných škôl sa skupina študentov rozhodla vyjadriť nesúhlas s jeho politikou. Na chodník pred školou napísali odkazy, medzi nimi aj slovo „zradca“.

Debata, ktorú mal Fico so žiakmi viesť, sa nakoniec zrušila. Študent, ktorý nápisy napísal, bol predvolaný na výsluch. Po vypočutí uviedol, že policajti sa správali „milým a chápavým spôsobom“, no samotný zásah polície spustil ostrú kritiku.

Gröhling: Slovensko rieši študenta s kriedou, nie korupciu

Predseda SaS Branislav Gröhling na sociálnej sieti napísal, že ho šokuje, ako rýchlo polícia pod vedením Matúša Šutaja Eštoka konala. „Nie haciendy, nie záchrankový tender, nie minister s predraženými kšeftami. Stredoškolák s kriedou. Toto je kriminálny živel, ktorý Slovensko rieši,“ uviedol.

Podľa Gröhlinga Slovensko pod vedením Roberta Fica začína vyzerať ako „trápna napodobenina totalitných režimov“. Poukázal na to, že premiér nedokáže zniesť kritiku a akýkoľvek nesúhlas považuje za útok. „Ak primátor povie, že mu papalášske vítanie politikov nevonia, Fico ho obviní z nenávisti a snahy o atentát. Ak študent nepodá ruku, povie, že ho treba vyfackať. Ak iný študent napíše svoj názor, polícia ho hneď rieši,“ napísal predseda liberálov.

„Rešpektujú len názor, že zem je plochá“

Gröhling pripomenul, že vláda sama spustila kampaň s heslom „Rešpektujem iný názor“, no podľa neho rešpektuje len tie názory, ktoré jej vyhovujú. „Iný názor na seba samých neznesú. Preto šikanujú policajtov, vyhadzujú ľudí z kultúry a životného prostredia a preto riešia študenta za nápis na chodníku. Diktátori totiž neznesú spochybňovanie,“ napísal.

Kritika aj zo strany KDH

Ako píše Denník N, k situácii sa vyjadrilo aj KDH, ktoré postup polície kritizovalo. „Polícia nemá byť poskokom vlády. Jej úlohou je chrániť občanov a verejný poriadok, nie potláčať kritiku,“ uviedlo hnutie vo svojom stanovisku. Podľa neho je neprijateľné, aby orgány činné v trestnom konaní riešili tínedžera za prejav názoru.

