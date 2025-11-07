Polícia už vie, kto napísal vulgárne komentáre pred školou v Poprade, muža zadržali: Fico netušil, o čo ide

Stretnutie so študentmi Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade, kde mal premiér Robert Fico hovoriť o zahraničnej politike Slovenska, bolo zrušené. Informáciu potvrdila samotná škola, no Úrad vlády SR tvrdí, že diskusia nie je zrušená, iba presunutá.
„Nestíhal som sa jej zúčastniť. Volali sme pani riaditeľke. Pôjdem tam o pár dní, nič sa nestalo,“ povedal neskôr Robert Fico po brífingu pred nemocnicou v Poprade. Keď dostal otázku, či to nebolo pre nápisy pred školou, odpovedal: „Ja neviem, o čom to hovoríte.“
Pred školou sa objavili protestné nápisy
Ešte pred zrušením akcie sa na chodníku pred školou objavil nápis „Fico je zradca“, ktorý sa zamestnanec školy pokúsil odstrániť, no neúspešne. Nápis neskôr zakrývalo auto aj koberec. Objavil sa tiež vulgárny odkaz namierený proti Vladimirovi Putinovi. Podľa miestnych bol premiér už dopoludnia v Poprade, hoci diskusia sa mala oficiálne začať až o 10.45. Na jej zrušenie upozornili aj Aktuality.
Ako teraz doplnili Aktuality, mladého muža, ktorý nápisy údajne písal, mala polícia identifikovať a zadržať. Nemá ísť o žiaka školy. Pristihnúť ho mala priamo riaditeľka školy Mária Vojtaššáková, ktorá zavolala políciu.
Diskusia mala byť v duchu politickej neutrality
Škola ešte pred akciou informovala rodičov a študentov, že debata s premiérom sa bude niesť „v duchu politickej neutrality“ a venovať sa mala téme Zahraničná politika Slovenskej republiky, jej aktuálne výzvy, smerovanie a význam v kontexte európskych a globálnych vzťahov.
Nie všetci s návštevou premiéra súhlasili. Podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa sa naňho obrátili učitelia, rodičia aj študenti, ktorým sa plánovaná návšteva nepáčila. Naď vo videu uviedol, že ho kontaktovali s tým, že ich premiérova prítomnosť „otravuje“.
