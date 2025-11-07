Fica čakalo nepríjemné prekvapenie: Premiér diskusiu so študentmi náhle zrušil, niekto mu poslal jasný odkaz

Stretnutie so študentmi Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade, kde mal premiér Robert Fico hovoriť o zahraničnej politike Slovenska, bolo zrušené. Informáciu potvrdila samotná škola, no Úrad vlády SR tvrdí, že diskusia nie je zrušená, iba presunutá.
Ako píše Denník N, premiér podľa úradu požiadal o nový termín, pretože sa aktuálne musí venovať konaniu Európskej komisie voči Slovensku pre zmenu ústavy.
Pred školou sa objavili protestné nápisy
Ešte pred zrušením akcie sa na chodníku pred školou objavil nápis „Fico je zradca“, ktorý sa zamestnanec školy pokúsil odstrániť, no neúspešne. Nápis neskôr zakrývalo auto aj koberec.
Objavil sa tiež vulgárny odkaz namierený proti Vladimirovi Putinovi. Podľa miestnych bol premiér už dopoludnia v Poprade, hoci diskusia sa mala oficiálne začať až o 10.45. Na jej zrušenie upozornili aj Aktuality.
Diskusia mala byť v duchu politickej neutrality
Škola ešte pred akciou informovala rodičov a študentov, že debata s premiérom sa bude niesť „v duchu politickej neutrality“ a venovať sa mala téme Zahraničná politika Slovenskej republiky, jej aktuálne výzvy, smerovanie a význam v kontexte európskych a globálnych vzťahov.
Nie všetci s návštevou premiéra súhlasili. Podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa sa naňho obrátili učitelia, rodičia aj študenti, ktorým sa plánovaná návšteva nepáčila. Naď vo videu uviedol, že ho kontaktovali s tým, že ich premiérova prítomnosť „otravuje“.
