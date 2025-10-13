Kauza Šimkovičovej letu pokračuje: Do vládneho špeciálu chcela zobrať aj dcéru, Pellegrini to odmietol

Let ministersky kultúry Martiny Šimkovičovej do USA za takmer 16-tisíc eur z konca septembra sa stal akýmsi symbolom slovenskej konsolidácie a odvtedy sa na povrch dostávajú rôzne skutočnosti. Šimkovičová neskôr uviedla, že letenky toľko nestáli, no stále nepovedala, aká bola ich cena.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová si spolu s vedúcou odboru komunikácie MK SR Petrou Demkovou zaletela do New Yorku. Letenky podľa objednávok a faktúr dostupných na stránke rezortu stáli takmer 16-tisíc eur, cena je tam stále rovnaká. V tom istom čase pritom do USA letela aj slovenská delegácia na čele s prezidentom Pellegrinim, a bolo preto zvláštne, prečo ministerka cestovala zvlášť a za tak veľa peňazí. Všetci totiž išli na tú istú akciu.
Do vládneho špeciálu ju nepustili
Množstvo otázok sa objavilo aj okolo pracovného programu ministerky a olej do ohňa prilial aj prezident, keď naznačil, že Šimkovičová išla aj za rodinou na Floridu. Následne sa spustila akási mediálna vojna medzi Petrom Pellegrinim a Andrejom Dankom, kde si každý z nich tvrdil svoje.
„Naša protokolistka komunikovala s ich kanceláriou a písomne teda žiadali sme, aby sme mohli ísť v špeciáli. Nedostávala sa nám odpoveď, čakali sme na víza a agentúra, ktorú vybrala pani Milanová, mohla kupovať letenky až vtedy, keď sme dostali víza, aby sme tam neplatili nejaké zbytočné poplatky,“ uviedla ministerka.
Najnovšie informácie odhaľujú, že Martina Šimkovičová si so sebou chcela na palubu vládneho špeciálu zobrať aj mladšiu dcéru, čo jej nebolo umožnené a zvolila preto komerčnú linku, informujú Aktuality. To sa údajne nepáčilo Pellegrinimu a ministerkinu účasť odmietol. Pre portál to potvrdil zdroj blízky kancelárii prezidenta. Presný program ministerky či účel jej cesty zostáva naďalej záhadou.
Ministerstvo cenu obhajuje
„Pýtajte sa na otázky, ktoré sa týkajú štátnych financií. To, čo si človek hradí zo súkromných zdrojov, nie je vaša vec,“ odbila novinárov na tlačovej konferencií po kauze Šimkovičová.
MK ohľadom ceny argumentuje, že v čase konania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku boli objektívne vyššie vzhľadom na enormný dopyt. „Finálna cena jednej letenky, ktorá sa bude hradiť, je 6 470 eur. Ministerka kultúry a riaditeľka odboru komunikácie cestovali na tzv. flexibilné (stornovateľné) letenky s príplatkom približne 400 eur za kus, aby v prípade nepredvídaných zmien mohli operatívne reagovať bez rizika straty verejných financií,“ vysvetlila Demková.
Ďalšie dve letenky sa kupovali podľa Demkovej pre príslušníkov ochranky, ktorí nie sú zamestnanci MK. Hradiť ich preto bude rezort vnútra, respektíve úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Celý postup bol podľa MK v súlade s internou smernicou, ktorú ešte v minulosti schválila vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová.
