Nákupy v Rakúsku budú ešte lacnejšie: Vláda sa chystá znížiť DPH. Pozrite sa, o ktoré produkty pôjde

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš, Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Košík tovarov sa zostaví v súlade so zdrojmi na jeho financovanie.

Rakúska vláda po rozhodnutí o znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny ešte neurčila definitívny zoznam produktov, na ktoré sa bude vzťahovať zvýhodnená sadzba vo výške takmer 5 %.

Košík tovarov sa zostaví v súlade so zdrojmi na jeho financovanie, uviedol vo štvrtok vicekancelár a predseda Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Andreas Babler. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Medzi základnými potravinami určite budú mlieko, vajcia, pekárske výrobky a zelenina, keďže to sú produkty, ktoré tvoria súčasť každého nákupu, priblížil Babler. „Nemôžeme znížiť ceny všetkých produktov v supermarketoch, to by boli miliardové čiastky, čo si nemôžeme dovoliť,“ dodal vicekancelár.

Predstavili plán

Vláda v stredu (14. 1.) oznámila, že zníženie DPH na základné potraviny o polovicu bude pre verejné financie znamenať dodatočnú záťaž vo výške približne 400 miliónov eur. Zdroje plánuje získať z poplatkov za nerecyklovateľné plasty alebo zdanením balíkov z krajín mimo EÚ, najmä Číny.

Kritiku, že plošné zníženie DPH je nespravodlivé, keďže prinesie rovnaké výhody bohatším aj chudobnejším obyvateľom, Babler odmietol. Argumentoval pritom, že chudobnejšie domácnosti vynakladajú proporcionálne väčšiu časť svojich príjmov na základné potraviny.

