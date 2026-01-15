Orbán spúšťa národnú petíciu proti peniazom na Ukrajinu: Európa vraj ignoruje realitu a je na „ceste vojny“

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
V Maďarsku je pred voľbami. Viktor Orbán preto bude vyťahovať tie najkontroverznejšie témy. Ukrajina je jednou z nich.

Viktor Orbán sa po rokoch ocitá v nepríjemnej situácii. Je možné, že jeho vládna strana Fidesz prehrá voľby. Apríl teda rozhodne, ako to bude s budúcnosťou Maďarska. Dovtedy bude úradujúci maďarský premiér vyťahovať jednu kontroverznú tému za druhou. Tou najsilnejšou je odpor voči Európskej únii a Ukrajine.

Orbán tvrdí, že Ukrajina žiada od Európskej únie finančnú podporu v celkovej výške až 800 miliárd dolárov (približne 688 miliard eur). Podľa jeho slov sa Brusel snaží túto sumu rozložiť medzi členské štáty, pričom časť bremena by mala niesť aj maďarská ekonomika.

Brusel neustupuje. Európska komisia včera predstavila svoj plán financovania Ukrajiny. Týmto krokom však nielenže obišla výsledky decembrového samitu EÚ, ale zároveň úplne ignoruje realitu,“ píše Orbán na sociálnej sieti x.

Dodal, že petícia je potrebná, pretože o týchto otázkach majú rozhodovať občania Maďarska.

Práve preto iniciujeme národnú petíciu. Maďarsko sa opäť postaví tlaku z Bruselu. Sme presvedčení, že o otázkach vojny, mieru a našej budúcnosti sa musí rozhodovať s podporou a so zapojením občanov. Takto jasne vyjadríme svoj postoj Európe aj svetu,“ uzatvoril príspevok Orbán.

Peniaze pre Maďarsko sú otázne

Európsky parlament sa chystá diskutovať o pridelení verejných prostriedkov Maďarsku na obranu z obáv, že by tieto peniaze mohol zneužiť premiér Viktor Orbán, ktorého v apríli čakajú ťažké voľby. Tieto peniaze sú súčasťou programu EÚ s názvom Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE), čo je úverový program vo výške 150 miliárd eur, ktorý umožňuje členským štátom financovať nákup obranného vybavenia.

Program spadá pod plán na posilnenie obranyschopnosti Európy vzhľadom na ruské hrozby a neistotu podpory zo strany Spojených štátov. Maďarsko požiadalo o 17,4 miliardy eur z fondu SAFE na posilnenie svojej armády.

Išlo by o tretiu najväčšiu alokáciu v rámci SAFE spomedzi členských štátov, a to aj napriek tomu, že väčšina pravidelných platieb EÚ pre Maďarsko je pozastavená z dôvodu nedostatkov v oblasti právneho štátu a rizík korupcie.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, Foto: SITA/AP

Diskusiu iniciovala skupina Zelení v Európskom parlamente, ktorá získala podporu hlavných politických strán. Rozprava sa uskutoční budúci utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu a nebude po nej nasledovať uznesenie.

Európska komisia odložila väčšinu pripravovaných rozhodnutí týkajúcich sa Maďarska, aby sa vyhla akémukoľvek vnímaniu zasahovania do prebiehajúcej volebnej kampane.

Keďže však zvýšenie výdavkov na obranu je strategickým cieľom Komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, SAFE je výnimkou. Ak Rada EÚ schváli návrh, prvé platby na obranu by sa mohli uskutočniť v prvom štvrťroku tohto roka, tesne pred kľúčovými parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sa konajú 12. apríla.

Toto je pre Orbána obrovský darček, pretože veľkú časť z toho získa pred voľbami v Maďarsku,“ povedala pre Euronews poslankyňa Európskeho parlamentu za skupinu Zelených Tineke Striková. „A keďže nie sú splnené podmienky, môže to použiť na svoju vlastnú kampaň a predať to ako znak legitimity svojho režimu.“

