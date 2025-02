Nakupovali tu najbohatší Bratislavčania, teraz ho čaká obrovská zmena. Obľúbené nákupné centrum bude mať nového majiteľa

Nákupný komplex VIVO! si od svojho založenia prešiel pomerne bohatou históriou. V istom období patril medzi najpopulárnejšie centrá v krajine, neskôr ho poznačila aj mafiánska prestrelka. Svoju novú kapitolu by mohol písať už čoskoro, nakoľko ho má kúpiť firma, ktorá už vo svojom portfóliu jedno bratislavské nákupné centrum v má.

VIVO!, kedysi známe aj ako Polus, malo v posledných rokoch skôr iba lokálny význam. Jeho dominantné postavenie na trhu v hlavnom meste narušila konkurencia v podobe Auparku, Avionu, Centralu či neskôr Eurovei a Nivy Centrum. Okrem toho bolo VIVO! po odchode Carrefouru takmer dva roky bez veľkého potravinového reťazca. V tvrdom konkurenčnom boji by mu teraz mohol pomôcť nový majiteľ.

Ako informuje portál Index, nákupné centrum by malo prejsť do portfólia Wood & Company. Spoločnosť už v rámci hlavného mesta prevádzkuje iné shopping centrum – petržalský Aupark. Ako zástupcovia kupujúcej firmy podotkli, do ich vlastníctva by okrem samotného centra mali prejsť aj administratívne budovy a pozemky. V lokalite, ako aj v samotnom nákupnom areáli, vidia kompetentní potenciál.

Zmení sa aj názov?

Akvizíciou sa zároveň spoločnosť stane najväčším prevádzkovateľom nákupných plôch v bratislavských obchodných centrách. Otázkou ostáva, či sa v súvislosti s akvizíciou opäť bude meniť aj názov.

Centrum prešlo veľkým rebrandingom v roku 2019, Bratislavčania ho predtým poznali ako Polus. Pod rovnakým názvom prevádzkuje doterajší majiteľ Immofinanz aj iné centrá v zahraničí. Bolo by preto logické, keby Wood & Company prišlo s novým konceptom.

K zmene majiteľa dochádza pri bývalom Poluse po 19 rokoch. V rámci bohatej histórie išlo o nákupné centrum, ktoré malo aj mimobratislavský presah.

S výstavbou sa začalo v roku 1999 a na začiatku nového milénia tu už nakupovali najbohatší Bratislavčania na tú dobu exkluzívne značky. V roku 2008 napríklad Slovensko obletela správa o streľbe, ktorá si vyžiadala jednu obeť. V Poluse vtedy po sebe strieľali rusky hovoriace skupiny.

