Najvtipnejšie fotografie divokej prírody za rok 2025: Tieto zábery vám urobia pekný deň, pozrite si finalistov súťaže

Foto: The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Mark Meth-Cohn a Valtteri Mulkahainen

Zuzana Veslíková
Finalisti najzábavnejších fotografií z divokej prírody vás "dostanú do kolien".

Milovníkov prírody môžu po roku opäť pobaviť fotografie nominované v súťaži Nikon Comedy Wildlife Awards. Medzi finalistov roka 2025 sa dostalo až 40 fotografií, ktoré vám ukážu divokú prírodu tak, ako ste ju ešte nevideli. 

Do súťaže fotografií divokej prírody sa zapojilo rekordné množstvo diel, takmer 10-tisíc záberov zo 108 krajín. Jej hlavným posolstvom je šírenie povedomia o ochrane prírody a životného prostredia. Taktiež každý rok podporuje organizáciu zameranú na trvalo udržateľnú ochranu prírody. Pre tento ročník je to britská charitatívna organizácia Whitley Fund for Nature.

Zvieratá naživo takto pravdepodobne neuvidíte

Celkový víťaz a aj víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení 9. decembra. Ak sa týždeň po tomto dátume budete zdržiavať v Londýne, môžete si zadarmo vychutnať výstavu fotografií, ktorá vám vyrazí dych, informuje súťaž v tlačovej správe. Nechýba medzi nimi tancujúca gorila, fajčiaca kačica, vysmiaty medveď alebo slon zakrývajúci si oči ušami.

Foto: The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Mark Meth-Cohn
Foto: Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Lars-Beygang
Foto: The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Valtteri Mulkahainen
Foto: The Comedy Wildlife Photography Awards 2025/Henry Szwinto

Všetky fotografie si pozrite v galérii:

Otvoriť galériu (40)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac