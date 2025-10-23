Najvtipnejšie fotografie divokej prírody za rok 2025: Tieto zábery vám urobia pekný deň, pozrite si finalistov súťaže

Milovníkov prírody môžu po roku opäť pobaviť fotografie nominované v súťaži Nikon Comedy Wildlife Awards. Medzi finalistov roka 2025 sa dostalo až 40 fotografií, ktoré vám ukážu divokú prírodu tak, ako ste ju ešte nevideli.
Do súťaže fotografií divokej prírody sa zapojilo rekordné množstvo diel, takmer 10-tisíc záberov zo 108 krajín. Jej hlavným posolstvom je šírenie povedomia o ochrane prírody a životného prostredia. Taktiež každý rok podporuje organizáciu zameranú na trvalo udržateľnú ochranu prírody. Pre tento ročník je to britská charitatívna organizácia Whitley Fund for Nature.
Zvieratá naživo takto pravdepodobne neuvidíte
Celkový víťaz a aj víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení 9. decembra. Ak sa týždeň po tomto dátume budete zdržiavať v Londýne, môžete si zadarmo vychutnať výstavu fotografií, ktorá vám vyrazí dych, informuje súťaž v tlačovej správe. Nechýba medzi nimi tancujúca gorila, fajčiaca kačica, vysmiaty medveď alebo slon zakrývajúci si oči ušami.
