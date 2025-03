Najvtipnejšia scéna v seriáli Sľub: Diváci šli do kolien, vo veľkom chvália postavu aj herečku, ktorá ju stvárňuje

Každý pracovný deň dopraje obľúbený dobový seriál divákom poriadnu dávku zábavy. Popri nostalgii totiž zažívajú príbehy zo života postáv, ktoré sú niekedy komplikované, inokedy smutné a niektoré aj plné zvratov.

Seriál Sľub sa vo väčšine prípadov venuje vážnejším témam. Od nevery, cez napäté vzťahy s bývalými partnermi či kolegami, až po problémy v práci. Nájdu sa v ňom však aj vtipné momenty, najmä keď ide o hlášky detí v škole. Aj najnovšie sa v seriáli objavila scéna, z ktorej šli všetci diváci do kolien.

Poriadne ich pobavila

Hoci v súčasnosti divákov rozčuľuje najmä milostný trojuholník a nerozhodná Zuzana, na chvíľu sa od neho mohli odreagovať. „S Magduškou sa neradno zahrávať,“ napísala televízia k ukážke zo seriálu, ktorá dostala na kolená mnohých divákov. Nie však preto, že by bola drastická, ale preto, že sa pri nej nevedeli prestať smiať.

„Pre mňa doteraz najvtipnejšia scénka v seriáli. Pani Pavlíková to super zahrala, aj Danica Jurčová mala skvelý výraz,“ chválila diváčka v komentároch. „Tak toto nemalo chybu. Smiala som sa do popuku. Toto by mala urobiť každá žena s neverníkom. Možno i Marcelka vyhodí Romanovi veci na ulicu, ako to spomenula. Táto časť bola super,“ pridala sa hneď ďalšia.

„Tak sa rehocem, áno, veľmi dobre poriešené,“ priznala tretia. „Tu mi odpálilo dekel,“ napísal zas pobavený muž. „Dobrá ako vždy, pani herečka,“ hrnuli sa chvály na herečku aj jej postavu. „Tá nemá chybu, ako ho ponížila pred kolegami. Ale on je bez chrbtovej kosti, sukničkár,“ komentovala scénu ďalšia.