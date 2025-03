Na vibrátor v Ruži pre nevestu bol vraj poradovník. Šokujúce informácie odhalil Krištof, ale tiež jedna z ružičiek

Od odvážnych pomôcok v kúpeľni cez trapas s bradou až po „spoločný vibrátor“. Účastníci šou prehovorili o tom, čo kamery nezachytili. Niektoré detaily pobavia, iné zaskočia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V podcaste Romulus a Remus vyťahujú Krištof a Rasťo najpikantnejšie historky z vily. Hovoria o veciach, ktoré sa do televízie nedostali, o situáciách, ktoré ich samých šokovali, aj o momentoch, ktoré dnes berú s humorom, no vtedy boli poriadne horúce.

Šokujúce prekvapenie v kúpeľni

Krištof sa v podcaste vrátil k momentu, ktorý ho prekvapil, a tým prekvapením bola kúpeľňa. Vraj už pri prvom vstupe s Rasťom, za pomoci ultrafialovej lampy, videli „veci, ktoré nechceli vidieť“. Rasťo potvrdil, že ho šokovali odvážne pomôcky, ktoré tam našli. Pýtal sa aj na to, komu patrili, ale odpoveď nedostal.

Krištof sa o tejto téme rozprával aj s dievčatami, ktoré sa na tom dobre zabávali, no ak by mal prstom ukázať na tie, ktoré si z toho robili najväčšiu zábavu, boli by to Noemi a Miška. Zároveň s Rasťom nechápali, kedy vôbec mohli mať dievčatá na takéto „aktivity“ čas, keďže vo vile prakticky neexistovalo súkromie. Krištof vysvetlil, že na izbách bývalo viac dievčat pokope, dvere sa poriadne ani nedali zavrieť a ani v kúpeľni to nebolo lepšie. „Boli tam dve sprchy oproti sebe ako v šatni. Celé to brali veľmi športovo,“ dodal Rasťo s Krištofom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristof Kralik 🐇 (@kristofko)

Vibrátor? Vraj spoločný