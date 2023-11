Najväčšia vianočná klasika v netradičnom čase, ale aj špeciál obľúbenej šou: RTVS chce podkúriť konkurencii týmto programom

Obdobie okolo Vianoc býva silné prakticky v každej obchodnej a v marketingovej oblasti, pričom neobchádza ani televízie. Ľudia sa v teple domova schádzajú so svojimi príbuznými a vianočnú atmosféru nasávajú aj prostredníctvom ikonických filmov. Práve RTVS tento rok divákom ponúkne najväčšiu vianočnú klasiku, píše MediaBoom.

Tri oriešky pre Popolušku v netradičnom čase

Ako vyplýva z článku, RTVS potiahne svoju jesennú štruktúru až do 21. decembra a bude vysielať premiérové časti relácií ako Duel, Všade dobre, či Hit roka. O čosi skôr by mali vrcholiť Záhady tela, Čo ja viem a Pečie celé Slovensko, ktoré však divákom prinesie 17. decembra špeciálnu sviatkovú epizódu so známymi tvárami. Od 22. decembra sa začne hlavný vianočný program odštartovaný klasikou Byl jednou jeden král…

„V sobotu 23. decembra počíta v priebehu dňa napríklad s rozprávkami Šíleně smutná princezna alebo Anjel pána, o 20:30 chce uviesť nemeckú fantazijnú rozprávku Krakonošov poklad,“ píše MediaBoom. Štedrý deň by mal byť kombináciou tradičných titulov či starších rozprávok s novšími dielami.

„Ranné vysielanie v nedeľu 24. decembra odštartuje na Jednotke repríza jej novšej rozprávky Zázračný nos, ktorá bola jej hlavnou premiérou na Vianoce 2016, pokračovať bude klasikou O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Krátko pred poludním príde na rad repríza vlaňajšej rozprávkovej novinky Zakliata jaskyňa a podvečerný program vyplnia slovenské tradičné tituly Sokoliar Tomáš a Vianočné oblátky,“ uvádza sa ďalej.

Karty sa miešali predovšetkým v hlavnom vysielacom čase, nakoľko sa RTVS rozhodla najväčšiu vianočnú klasiku Tri oriešky pre Popolušku odvysielať už o 18:40. Na tento krok reagovala aj konkurencia v podobe Markízy a JOJ-ky, ktoré vykonali niekoľko programových zmien. V čase 20:10 RTVS nasadí svoju novinku Tri zlaté dukáty a od českých kolegov si „požičia“ ďalšiu novinku – Kľúč svätého Petra.