Televízia JOJ ide ovládnuť Vianoce: Na Štedrý deň nasadí najväčšiu zahraničnú klasiku, premiérovo odvysiela aj Pelíšky

Obdobie okolo Vianoc býva silné prakticky v každej obchodnej a marketingovej oblasti, pričom neobchádza ani televízie. Ľudia sa v teple domova schádzajú so svojimi príbuznými a vianočnú atmosféru nasávajú aj prostredníctvom ikonických filmov. Tieto Vianoce by mohla ovládnuť práve televízia JOJ, ktorá v rukách drží skutočne silné karty. O programe informuje MediaBoom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vianočné klasiky, ale aj film, ktorý pobúril

Čísla sledovanosti jednotlivých televízií sú v rámci kalendárneho roka počas Vianoc prakticky najvyššie, čo znamená, že o diváka vedú boj aj samotné televízie. Dlhé roky držala najsilnejšie filmy v rukách Markíza, no ako sme nedávno informovali, po Perinbabe prišla aj o Pelíšky. Prvý menovaný film síce ľudia tento rok na Markíze ešte uvidia, avšak Pelíšky preberá práve TV JOJ. Poďme ale pekne poporiadku.

Podľa informácií portálu MediaBoom by JOJ-ka mala v predvianočnom období tradične zakončiť všetky jesenné seriálové hity, ako napríklad Nemocnica a Hranica. Chýbať nebude ani V siedmom nebi či Česko Slovensko má talent, no vianočného vydania sa však nedočká Inkognito. To by mohlo byť nahradené iným špeciálom – tematickou epizódou seriálu Tomáš a Diana. Najviac divákov bude ale iste pri televízii počas hlavného sviatkového obdobia.

Sledovatelia sa môžu v prvom rade tešiť na populárne komédie Posledné Vianoce s Queen Latifah a S tebou ma baví svet. Nórske Tri oriešky pre Popolušku minulý rok spôsobili pomerne veľkú vlnu reakcií, ktoré zväčša neboli úplne najpozitívnejšie. Na druhej strane, titul patril medzi tie absolútne najsledovanejšie a je pochopiteľné, že ho televízia do obehu nasadí aj tento rok.

22. decembra pobeží najväčšia zahraničná klasika Sám doma, ktorú si diváci vychutnajú aj v repríze počas Štedrého dňa a 23. decembra sa môžu tešiť na filmy Ako sa budia princezné a Princezná so zlatou hviezdou na čele. Štedrý deň by mal patriť animákom (Elliot: Najmenší sobík, Doba Ľadová, Madagaskar či Grinch). Trom orieškom pre popolušku by mala konkurenciu robiť Doba ľadová: Mamutí tresk, no zlatý klinec programu prichádza po nej.

Sám doma 2: Stratený v New Yorku a Slunce, seno, erotika uzatvoria štedrovečerný televízny program. 25. decembra na divákov čaká okrem reprízy druhej časti Sám doma aj kultová komédia Pelíšky, ktorou Markíza minulé roky valcovala konkurenciu. „V utorok 26. decembra plánuje Joj zreprízovať Grincha a komédiu Slnko, seno, erotika, nasledovať by mala dvojdielna klasika Cisárov pekár – Pekárov cisár a S tebou ma baví svet,“ píše MediaBoom.