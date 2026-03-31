Najväčšia banka na Slovensku prichádza so zmenou: Ľuďom to uľahčí život, ostatné banky zaostávajú

Hotovosť sa používa čoraz menej a už niekoľko rokov je jednoznačným trendom platba kartou. Je to rýchle a bezpečné, človek nepotrebuje hotovosť, nezašpiní si ruky a má prehľad o svojich výdavkoch v bankovej aplikácii. Aj samotnou kartou sa však platí čoraz menej a ľudia využívajú mobily, smart hodinky či najnovšie napríklad aj smart prstene.
Všetko je to však v podstate stále platba kartou, len v inej podobe. Miesto, kde ale stále musíme používať fyzickú kartu namiesto mobilov, sú bankomaty, či už vklad, alebo výber. Fio banka, doteraz ako jediná na Slovensku, ponúkala vklad a výber hotovosti aj cez Apple Pay, Google Pay či Garmin Pay, teda bez fyzickej karty.
Výber a vklad bez plastovej karty
Najnovšie sa pridala aj Slovenská sporiteľňa, píše web Živé. „Túto možnosť ponúkame klientom a klientkam Slovenskej sporiteľne od marca 2026 vo všetkých našich vkladomatoch,“ povedala pre web hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Krok súvisí aj s najnovšou cenovou politikou banky, keďže od apríla pýta za obnovu aj vydanie plastovej debetnej karty 10 eur, no digitálna zostáva zadarmo. Ostatné banky nad spomínanou možnosťou uvažujú, no niektoré ju už aj pripravujú.
